‘Festival Samba de Beco em Beco’ acontece em Salvador

Em 1979, ela trocou o solo carioca pela vida em Itapuã, em Salvador. Aqui, de barraca na praia a um bar na Vasco da Gama, seu empreendedorismo sempre esteve associado à cultura local. O bar ganhou a dimensão de um beco: o Beco de Gal. Estamos falando de Gal do Beco, como ficou conhecido o espaço liderado por Maria das Graças Silva que, no auge de seus mais de 60 anos é consagrada na Bahia e no Brasil como referência do samba.

Em Salvador, esta trajetória será homenageada com o “Festival Samba de Beco em Beco”, que ocupará a praça Tereza Batista (Pelourinho), nas quartas dos meses de maio e junho de 2017, às 19h. O projeto é dela, em parceria com a No Tempo Produções e Eventos e Associação Tambores e Cores, que promoverá encontros de artistas do samba de roda, samba de raiz e suas variações.

O “Festival Samba de Beco em Beco”, estréia nesta quarta-feira (10/05/2017), às 19h, na Praça Tereza Batista – Pelourinho, com o patrocínio do Fundo de Cultura, através das Secretarias de Cultura e da Fazenda do Governo do Estado da Bahia, com apoio do Centro de Culturas Populares e Identitárias – CCPI. O projeto tem como objetivo viver o samba trazendo a mulher como importante símbolo étnico e cultural deste gênero, além de contribuir para o registro, ampliação, distribuição e divulgação do samba e artistas envolvidos a cada semana.

Os convidados já confirmados para quarta-feira (10/05/2017) são; Samba da Vela, Walmir Lima, Jonilson Pantera, Samba de Roda Viola do Quilombo (Simões Filho). Juntos eles ecoarão o samba de roda da Bahia – considerado pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade.

Agenda

Gal do Beco e Convidados – Samba da Vela, Walmir Lima, Jonilson Pantera, Samba de Roda Viola do Quilombo (Simões Filho)

Quarta – 10 de Maio de 2017 às 19h

Praça Teresa Batista (Pelourinho)