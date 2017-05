Feira de Santana: prefeito José Ronaldo participa da inauguração da Escola SESI José Carvalho

O prefeito José Ronaldo de Carvalho participou, na manhã desta quinta-feira (18/05/2017), da inauguração da Escola SESI José Carvalho, que integra o sistema de Educação Básica Articulada com Educação Profissional (EBEP), da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), e da nova unidade do Instituto Euvaldo Lodi (IEL).

Com 4.390 metros quadrados de área construída, a Escola José de Carvalho está anexada em uma área de 21 mil metros quadrados que reúne os serviços de Qualidade de Vida do SESI, oferecendo área de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho e Esportes.

Homenageado in memoriam, o engenheiro civil José Carvalho, especializado em Metalurgia e Mineração, é responsável pela criação da Companhia de Ferro Ligas da Bahia (FERBASA), uma das maiores e mais importantes empresas do Estado, além da Fundação José Carvalho, entidade sem fins lucrativos que possibilitou o acesso de milhares de crianças e adolescentes o acesso à educação de excelência.

A escola a que o empresário José Carvalho empresta o seu nome como patrono, iniciou as suas atividades contando com 120 alunos matriculados, com objetivo de alcançar, até 2019, a meta de 480 alunos cursando as três turmas do ensino médio.

A escola conta com dois pavimentos, onde estão distribuídas 12 salas de aula dotadas de laboratórios de Robótica, Física, Química, Biologia, Informática e uma biblioteca. Os alunos também têm acesso a um Centro Esportivo com quadra poliesportiva coberta, academia e uma gama de cursos de atividades físicas.

A unidade conta ainda com um Centro Cultural dotado de 300 lugares, à disposição da comunidade escolar nas atividades de extensão pedagógica, como para a realização de atividades corporativas e institucionais do SESI e parceiros da indústria.

“A Escola do SESI, quebrando os paradigmas tradicionais da educação, está em sintonia com as novas tecnologias, e a sua metodologia inovadora de ensino gera bons resultados, ao contrário dos métodos estagnados do ensino tradicional. Aqui, os professores funcionam como mediadores do conhecimento, não são os detentores das ideias”, discursou a aluna Isadora Maria Benites de Jesus, representando a comunidade escolar.

O presidente da FIEB e superintendente do SESI, Ricardo Alban, fez um breve relato do espírito altruísta e empreendedor do empresário José de Carvalho, e sublinhou: “É um imenso prazer inaugurar esta escola com o nome de José Carvalho, um exemplo de educação para todos os jovens, pois são os jovens que criam e inovam, nós apenas viabilizamos as suas potencialidades”.

A neta do homenageado, Bárbara de Araújo Carvalho, acompanhada do seu pai José Eduardo Carvalho, em nome da família discorreu sobre a trajetória do avô ilustre, desde a sua origem humilde em Ouro Preto, em Minas Gerais, passando pelos primeiros estudos em escolas públicas, a formação acadêmica e sua vinda para a Bahia, onde encontrou os meios de construir o seu patrimônio industrial e fundar, em 1965, a Fundação José Carvalho, considerada por ela, “a razão de todo o esforço” do empresário.

Por seu turno, o prefeito José Ronaldo, que privou da amizade pessoal de José de Carvalho, falando como se prestasse um testemunho público, disse: “Ele foi um dos homens mais importantes deste Estado, e apesar de ser bem sucedido economicamente, só tinha a vontade de servir à população, através da educação”.

O prefeito ponderou, ainda, que “esta homenagem que a FIEB e o SESI fazem é extremamente justa a um homem extraordinário, pois poucos homens desta terra são, ou serão como José Carvalho”, disse, concluindo: “Os alunos desta escola têm muito a aprender, tendo como exemplo José Carvalho, que também estudou em escola pública”.

O ato contou com as presenças de Armando da Costa Neto, superintendente do SESI Bahia, Evandro Mazo, superintendente do IEL Bahia, Edson Nogueira, vice-presidente da FIEB, André Regis, presidente do Centro das Indústrias de Feira de Santana (CIFS), Antônio Carlos Borges Júnior, secretário do Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, e do vereador Roberto Tourinho, representando a Câmara Municipal.