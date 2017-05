Feira de Santana – Micareta 2017: festa momesca contou com programação dedicada às crianças

Os mini-foliões também deixaram o seu legado na Micareta de Feira de 2017 em uma tarde com grande parte da sua programação voltada para a criançada. O último dia da micareta foi aberto com algo mais característico dos mirins: o sorriso mais alegre de todos.

Ao som de clássicos musicais do mundo infantil, não foi só a garotada quem se divertiu. As mamães, avós, irmãos e irmãs mais velhos e papais também deram um show no Circuito Maneca Ferreira.

Mas não foi só de música que a tarde foi regada. Tio Paulinho, atração trazida para a Micareta pela Prefeitura de Feira de Santana, animou a festa de todos.

Competição de pulos e rodas foram uma das muitas brincadeiras que animaram a galerinha. Desde o super-herói Batman até uma grande abelha, e membros da imprensa local que estavam lá para cobrir o evento, não resistiram e se renderam à alegria da folia de rua.

O bloco Futrika – o bloco andante – além de contar com uma filarmônica presente para animar os foliões, trouxe uma banda completa sendo carregada num mini-trio, proporcionando maior contato com o folião e um trenzinho lotado de crianças e idosos para curtir a festa por outro ângulo.

Tudo isso enquanto a criançada se divertia aos montes fazendo uma guerra de espuma nos blocos Amigos da Saúde, ao som da Cia Chamegarte, que invocou o mais natural arrochar de todo feirense presente, além do bloco Zerinho.

Pequenos blocos esbanjam orgulho e alegria no Circuito Maneca Ferreira

Se engana quem pensa que a Micareta de Feira se faz apenas dos grandes blocos. Pra festa funcionar, só depende de um fator: da alegria livre em todos os aspectos de cada folião. E foi isso que ficou estampado nas faces de cada um dos idosos que marcou presença no Bloco Baile Andante do professor Saulo Rangel.

O Bloco foi formado majoritariamente por pessoas da terceira idade, mas, novamente, se engana quem pensa que a festa deles foi fraca. Muito pelo contrário! Eles esbanjaram muito molejo, alegria, energia, simpatia e estilo. De camisas próprias do bloco a fantasias super extravagantes.

Além, é claro, de proporcionarem a quem lhes assistia, uma linda vista ao contemplá-los e realizarem vários movimentos sincronizados em conjunto sem demonstrar cansaço algum. Apenas felicidade era o que transbordava do grupo.

Outro pequeno gigante nesta última tarde de folia micaretesca foi o Bloco da Capoeira. Com membros completamente vestidos a caráter destilando um pouco da cultura afrodescendente baiana. O grupo, formado por capoeiristas da Associação Ginga Menino, abriu um roda de capoeira no meio do circuito de Micareta e, ali mesmo, com direito a berimbau e cantos tradicionais dessa cultura, gingaram à vontade.

O grupo ainda teve uma baixa numerosa na quantidade de membros presentes hoje. Três ônibus que se deslocariam de outras cidades para participarem do festejo apresentaram problemas e essas pessoas acabaram não podendo comparecer. Mas, mesmo com um grupo pequeno, os capoeiristas fizeram uma bela festa e proporcionaram uma bela homenagem a Mãe Maria Pequena, Mãe de Santo Ialorixá.

Carla Perez faz a festa da criançada na Micareta de Feira

Carla Perez foi a grande atração infantil da Micareta de Feira de 2017. A ex-loira do Tchan foi mais uma das atrações que a Prefeitura Municipal de Feira de Santana trouxe para a o Circuito Maneca Ferreira este ano.

O seu bloco foi animação vindo de todas as direções e lugares. Dos lados, de trás, de cima. Com um grupo de dançarinas e dançarinos totalmente caracterizados, a alegria exacerbada tomou conta e contagiava por onde passava.

Sem perder o rebolado dos tempos de Tchan, Carla se apresentou à frente do trio juntamente com seu grupo de dançarinas mirins, grupo este que bota muita gente grande pra dançar. Em todos os sentidos!

Por onde o seu trio passava, a multidão parava para observar sua performance, mas sem perder o ritmo. A loira ficou ligada na galera e chamou os foliões mais animados pra dançarem com ela em cima do trio.

Carla afirmou que esta foi sua a primeira passagem pela Micareta de Feira e que amou a sensação. “Muito feliz por que o prefeito José Ronaldo arrasou! Eu espero que muitas cidades por aí abracem a ideia da Micareta. Pra poderem proporcionar às pessoas uma festa bonita como essa!” afirmou a loira.

Após sua saída do Tchan, que também já marcou presença no dia da abertura da Micareta de Feira como uma das principais atrações, Carla dedicou todo seu talento ao entretenimento infantil. Desde programação exclusiva no SBT, a musicas infantis autorais.