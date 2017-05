Feira de Santana – Micareta 2017: fenômeno da música de sofrência, Tayrone faz show empolgante

O público do Camarote Central Mix curtiu na noite deste sábado (21/05/2017), um dos momentos mais emocionantes da Micareta de Feira: o show do cantor Tayrone.

Durante o show, Tayrone apresentou pela primeira vez, as canções do novo cd, gravado em Juazeiro. No repertório sucessos como “Dez Dias”, “Vai ter troco”, “Vestidinho Azul”, que estão entre as mais tocadas das rádios do interior baiano. Em quase duas horas de show, ele também recordou os hits “Ta na Sofrencia”, “Paixão Proibida”, “O choro é livre”, entre outros. O público acompanhou, em coro, todas as músicas.

Antes de subir no palco Tayrone atendeu a imprensa e divulgou a agenda até o São João. Com mais de vinte shows marcados para o período das festas juninas, o cantor falou de amor, celebrou a participação na Micareta de Feira e a parceria com o Central Mix.

Na coletiva, o cantor brincou: quando serei convidado para participar de uma campanha da Skol? Demonstrando carinho pela cerveja preferida dos baianos, Tayrone fez questão de reforçar a importância da Skol para a Micareta.

Neste domingo, último dia da folia feirense, o Camarote Central Mix recebe o cantor Dilsinho e o grupo Harmonia do Samba que promete abalar as estruturas do camarote mais fora do quadrado do circuito.

Katê dominou o Point Skol com três horas de show

Pronta para causar, vestida com um figurino especial, pensado para o show, Katê abriu a terceira noite do Point Skol, o palco mais democrático da Micareta de Feira, com a música de trabalho “Tô pro Crime” animando o público que lotou o início da Avenida Maneca Ferreira, onde está o palco.

Na passagem do trio de Edson Gomes, a cantora fez um dueto com Isaac Gomes, na canção “Perdido de Amor”, em seguida ela deu continuidade ao seu repertório com canções que mesclavam ritmos como pagode e os clássicos da axé music.

O hit “Olha o Gás”, foi coreografado por um mar de gente que acompanhava o show, que durou cerca de três horas. A música que explodiu vendas de botijão foi hino do carnaval e tomou conta da maior micareta do Brasil.

Neste domingo (21/05/2017), último dia da Micareta, o palco Skol, palco da diversidade e da mistura musical recebe grupo Fitdance, Oldboys e, para finalizar com chave de ouro, encerra a noite com os meninos da banda Duas Medidas.

Arrocha e Pagode: Skol promove mistura ritmos na terceira noite do Micareta

A arrochadeira do cantor Vinny Nogueira abriu a noite do Camarote Central Mix, neste sábado (20/05/2017). Nascido na cidade de Tanquinho, a 42 km de Feira, Vinny Nogueira é uma das apostas do cenário musical da região.

Fora da curva, o cantor Vinny chegou todo feliz na Sala de Imprensa da Skol, localizada no Camarote. Conhecido pela semelhança com o cantor Léo Santana, Vinny disse que se sente orgulhoso pela comparação com o Gigante, apesar de tocar ritmos diferentes. “Esta comparação só me orgulha. Léo é um artista que admiro muito. Além disso, temos gostos parecidos e faço aniversário um dia depois dele. É muito coincidência”, afirmou Vinny,

Uma das músicas mais tocadas nas rádio de Feira de Santana, “Sarrada no Ar” é o hit de trabalho do cantor, que há dois meses está fazendo carreira solo. Recentemente, Vinny gravou o clipe da nova música com Grupo FitDance. O vídeo será lançado na próxima semana.

Vinny começou sua carreira há cinco anos e tocava na banda Banda Kit Ilusão. “Muito feliz porque está é a primeira Micareta de Feira que me apresento como Vinny Nogueira, carreira solo”, disse o cantor.

No palco do Camarote Central Mix, o cantor ressaltou que a micareta é uma festa para todos. “Aqui tem espaço para todo mundo. Artistas nacionais e locais estão dividindo a programação. Isso é valorizar a pluralidade musical”, ressaltou.

A Micareta de Feira começou na última sexta (18) termina amanhã (21). Com o convite “redondo é sair do seu quadrado”, a Skol, a cerveja oficial da Micareta este ano trouxe uma grande novidade para a festa. Além de patrocinar 6 blocos e 14 camarotes, a cerveja Skol lançou o Point Skol, um palco montado no início do circuito Maneca Ferreira, com atrações gratuitas para o folião feirense.