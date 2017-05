Feira de Santana – Micareta 2017: DPT realiza exames de lesões corporais no circuito da festa

A Coordenadoria Regional de Polícia Técnica de Feira de Santana atua pelo segundo ano consecutivo, na realização das perícias de lesões corporais de custodiados e das vítimas de agressão no circuito da micareta. Além do Perito Médico Legista, fica também à disposição da população o Perito Odonto-Legal que realiza os exames específicos das lesões na região bucomaxilofacial.

De acordo com João Pedro Cruz, Perito Odonto-Legal, este exame tem muita relevância no circuito da Micareta, uma vez que, parte significativa das lesões relacionadas às festas populares compromete a região da face. “Algumas dessas lesões desaparecem de forma muito rápida, portanto, nossa presença no circuito garante a materialidade do delito nesses casos”, completou João.

Para garantir uma maior celeridade aos processos, os laudos de lesões serão liberados com maior brevidade. “Este ano, os laudos serão entregues logo após os exames, quando não exigirem a realização de perícias complementares, para as autoridades policiais”, explicou Renato Lacerda, Coordenador da Grande Regional Recôncavo, cuja sede é Feira de Santana.

Além dos exames de lesões, outro serviço disponibilizado é a identificação criminal dos custodiados.