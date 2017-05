Feira de Santana – Micareta 2017: blocos ‘Bacalhau na Vara’ e ‘Lá Vem Elas’ confirmam tradição e demonstram vigor

Completando 90 anos, o bloco mais tradicional e antigo da Micareta de Feira de Santana, levou para o Circuito Maneca Ferreira, o som das antigas marchinhas carnavalescas, na tarde deste sábado (20/05/2017).

Embalados pela voz da cantora Dilma Ferreira, os foliões distribuíram alegria durante o percurso. A marchinha criada pelo jornalista e compositor Zadir Marques Porto em homenagem ao aniversário do bloco foi uma das mais cantadas.

O Bacalhau na Vara, que nasceu na oficina do Jornal Folha do Norte, fundado pelo jornalista Hugo Navarro, reúne artistas, boêmios, estudantes, donas de casa e toda uma variedade de folião – de idosos a crianças. O bloco não tem cordas e todos podem chegar e se juntar a diversão.

Margarida Gonzaga, 93 anos, é uma das veteranas no bloco. Diz que já perdeu as contas de quantas vezes participou do desfile.

“O Bacalhau é pura alegria. Me divirto como se ainda estivesse na juventude”, disse.

Quem também marcou presença durante o desfile deste ano foi o vice-prefeito Colbert Martins Filho.

Bloco Lá Vem Eles estreia na Micareta de Feira 2017

O circuito Maneca Ferreira teve uma novidade na Micareta de 2017. As mulheres estrearam Bloco o “Lá Vem Eles”, uma paródia do bloco masculino “Lá Vem Elas” – onde os homens se fantasiam com roupas femininas e os mais variados acessórios.

O “Lá Vem Eles” vem na mesma perspectiva de mudança onde as mulheres desfilam fantasiadas com vestes masculinas, e bem provocante.

Em seu ano de estreia, o abadá do bloco foi inspirado na Polícia Militar, só que “digamos” um pouco mais despojado.

A animação do bloco ficou nas mãos do cantor Jean Santana, e as “oficiais” estão bem animadas com a folia, principalmente, a fantasia que as colocam como autoridade na avenida.

Quem nos conta da emoção de desfilar como “autoridade” são as foliãs Jucy Costa e Mabiana Santos Oliveira.

“Nós amamos as fantasias e a nossa intenção é curtir e se divertir muito”, afirma Jucy Costa, foliã do Lá Vem Eles.