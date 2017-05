Feira de Santana – Micareta 2017: alunos das escolas e pessoas atendidas pelos programas sociais fazem a festa no Camarote da Diversidade e no bloco ‘Me Leva Que Eu Vou’

Crianças e adolescentes com deficiência, que são alunos da Rede Municipal de Ensino, e pessoas atendidas pelos programas sociais diversos oferecidos pelo município vão fazer a festa na Micareta que começa oficialmente nesta quinta-feira (18/05/2017).

Eles participam do Camarote da Diversidade e Inclusão Social, que fica localizado ao lado do camarote da TV Subaé, e receberá os foliões entre esta quinta-feira, 18, e a domingo, 21.

No sábado, a partir das 14:00 horas, o mesmo público leva alegria e colorido para o Circuito Maneca Ferreira no o bloco Me Leva Que Eu Vou, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, também responsável pela organização do camarote. A concentração do bloco acontece nas imediações do Centro de Cultura Amélio Amorim, na avenida Presidente Dutra.

Além de 70 alunos matriculadas nas escolas municipais, também participam crianças e adolescentes atendidos pela Apae, pelas instituições Cromossomos 21 e Crescer Cidadão; cadeirantes, pessoas atendidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e os idosos dos centros de convivência Dona Zazinha Cerqueira e Isa e Almerinda, entre outros.

Os alunos e demais participantes foram previamente inscritos pelos familiares e gestores das escolas e das diversas instituições.