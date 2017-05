Feira de Santana: iniciado projeto ‘Manhã de Rugby’

Com o apoio da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e fomentado em Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, o Rugby, é um esporte coletivo de intenso contato físico, originário da Inglaterra que, apesar de esquecido diante da paixão dos brasileiros pelo futebol, vem sendo redescoberto pelos feirenses através do Projeto Manhã de Rugby.

O projeto, além de ser um impulsionador do âmbito esportivo feirense, desenvolve um lado também socioambiental. Cada jovem que participar, leva 2 garrafas pet para serem recicladas. Sergio Wanderley Braz, o Serginho, responsável pelo Feira de Santana Rugby, também tem um projeto sustentável que comercializa camisetas produzidas a partir garrafas pet.

Mais de 40 crianças e jovens do colégio Regis Bittencourt irão participar de palestras e recreações esportivas durante duas horas, na Arena Cecilhão. O projeto é aberto a toda comunidade de Feira, de crianças a adultos, e gratuito. Só é necessário fazer um agendamento. Os encontros serão realizados a cada 15 dias.

Quem quiser conhecer mais o trabalho desenvolvido na Arena Cecilhão também pode comparecer aos treinos realizados nas quintas e terças-feiras, à noite, ao local. Três atletas da equipe de Feira de Santana defenderão o Itabuna Rugby no Campeonato Baiano XV.

O Rugby

Com características parecidas com o futebol americano, o Rugby é jogado com as mãos mas também pode ser tocado com os pés em determinados momentos. E mesmo não tendo a mesma violência, tem como estratégia a paralisação do adversário, segurando-o do tórax para baixo. Outra característica é que a bola, oval, não pode ser tocada para a frente, sendo passada para os colegas de time recuando.

Após 92 anos de ter chegado ao Brasil, trazido por Charles Muller juntamente com o futebol, começa a despertar o interesse de atletas que antes praticavam outras modalidades.