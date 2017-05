Feira de Santana: centenas de pessoas participam da II Lavagem do Beco da Energia

Variedade de penteados, roupas, e estilos dos mais diversos. Uma verdadeira mistura cultural. Foi neste cenário que centenas de pessoas participaram na tarde deste sábado (13/05/2017) da II Lavagem do Beco da Energia. A animação começou com o arrastão, ao som da banda de percussão Zenza, saindo em direção a rua Marechal Deodoro, e retornando ao local de origem. A cada ida e vinda, o arrastão trazia mais gente. A chuva que caiu durante toda a tarde não foi empecilho para a diversão.

O grupo Unidos Pelo Samba iniciou a programação no palco principal. Relembrando clássicos do ritmo genuinamente brasileiro, a banda fez todo mundo sambar. Em seguida o som da vez foi o reggae, com a banda The Charlie Roots, que evidenciou ainda mais a versatilidade cultural do Beco da Energia. Também passaram pelo palco a banda Roça Sound, o grupo afro Pomba de Malê, além de uma participação especial da Quixabeira da Matinha.

“Aqui é o lugar onde todas as tribos se juntam e celebram a cultura”, declarou o tatuador Robson Neves, frequentador assíduo das atividades culturais do Beco. “O Beco é hoje a maior galeria a céu aberto de Feira de Santana”, comenta Márcio Punk, fundador do Coletivo O Beco é Nosso.

Ele acrescenta que a Lavagem do Beco da Energia é um evento que relembra a Lavagem do Beco do Mocó, um dos mais tradicionais eventos pré-micaretescos da cidade. O evento contou com o apoio cultural da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, através da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer e da Secretaria de Comunicação Social.