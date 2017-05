Feira de Santana: aulas da ‘Academia de Violão’ são ministradas pelos músicos Tonho de Dionorina e Victor Santos

A partir desta segunda-feira (08/05/2017), começam as aulas aplicadas com a utilização do método denominado “Academia de Violão”. Os interessados devem se inscrever na rua Conselheiro Franco, edifício Mandacaru, quarto andar, sala 419, centro de Feira de Santana, com mensalidade de R$ 80,00 e uma aula por semana. Criado pelos músicos feirenses Tonho de Dionorina e Victor Santos, o método foi lançado no último dia 19 de abril, durante coquetel promovido no foyer da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

O resultado do projeto surpreendeu os autores, ancorados em suas experiências acumuladas no aprendizado e formação acadêmica em universidades não só do Brasil, como também do Exterior. Foi o que aconteceu com Dionorina, por demais conhecido na cidade, e Victor Santos, que agora retorna à sua terra natal, depois de morar e atuar na França por mais de 30 anos.