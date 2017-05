Evento reúne educadores e gestores escolares em Salvador

Inteligências colaborativas, aprendizado baseado em jogos, ferramentas mobiles de apoio ao aluno e ao professor, conteúdo aberto, laboratórios móveis, gamificação e a personalização dos conteúdos. A tendência para o ensino brasileiro, segundo a pesquisa do Sistema Firjan, chamada “As Perspectivas Tecnológicas para o Ensino Fundamental e Médio Brasileiro de 2012 a 2017: Uma Análise Regional do NMC Report”, já é realidade nas escolas que utilizam o Sistema Positivo de Ensino.

E é justamente este cenário de realizações e suas possibilidades, além dos desafios da docência e gestão escolar, que estará em pauta no “Um Dia Positivo!”, evento promovido pela Editora Positivo no próximo dia 16 de maio, em Salvador. O encontro, que reunirá mais de 700 representantes de escolas conveniadas ao Sistema na Bahia, tem por objetivo promover a formação e a troca de experiências, integrar ações e apresentar as inovações desenvolvidas pela Editora para o universo escolar.

No quadro de palestrantes estão nomes expressivos como o headhunter Bernt Entschev, consultor que trabalha com recrutamento de executivos há mais de 25 anos e já foi eleito o 4º Melhor Headhunter do Brasil pelo Canal RH, e que falará sobre sucessão na gestão.

A programação contempla, ainda, temas que vão desde o uso de novas tecnologias e ferramentas digitais em sala de aula, como a segurança cibernética e o papel da escola na era digital. Quem falará sobre o tema será a advogada e especialista em Direito Digital Patricia Peck, que é idealizadora do Movimento “Família mais Segura na Internet”.

Também estão previstos debates sobre reputação e gerenciamento de crises, com o gerente de marketing da Editora Positivo, Fabrício Almada e a coordenadora de marketing da Editora, Priscila Padilha; a importância do bilinguismo na escola, com Luiz Fernando Schibelbain, e a formação de preços e custos nas escolas, com o gerente contábil e tributário Marco Aurelio Pitta.

O diretor-geral da Editora Positivo, Emerson dos Santos, destaca que “o mundo mudou e, com ele, a educação e a forma de educar também passam por transformações. Assim, muito mais do que oferecer um ensino associado às novas tecnologias, é preciso preparar o aluno não apenas para a aprendizagem conceitual, mas trabalhar conteúdos que lhe sejam significativos e façam parte da sua realidade. Neste compromisso de formação cidadã, o professor passa a ser um mediador e não o detentor do conteúdo, interagindo não apenas com o aluno mas com toda a comunidade escolar. Aos gestores, cabe também uma nova visão de administrar e se relacionar com seus públicos, entendendo, acompanhando e antevendo possíveis necessidades”. Neste sentido, Emerson destaca a importância da formação dos gestores e professores que precisam estar em sintonia com as novas demandas do ensino, da sociedade e com a era digital.

Enquanto os gestores escolares participam de programação no São Salvador Hotéis e Convenções, localizado no bairro Stiep, os docentes participam de formação específica no Fiesta Bahia Hotel, em Pituba.

Além de Salvador estão previstas outras 20 edições do “Um Dia Positivo!”. Elas serão realizadas em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Cuiabá, São Paulo, Belém, Campinas, Ribeirão Preto, Fortaleza, Recife e Manaus.

Agenda

Data: 16/05, das 8h30 às 18h

Onde: Salvador

– Programação para gestores: São Salvador Hotéis e Convenções, localizado no bairro Stiep

– Programação para docentes: Fiesta Bahia Hotel, em Pituba.