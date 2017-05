Estudantes de escola estadual de Eunápolis escrevem cartas ao prefeito reivindicando intervenções no Bairro Juca Rosa

Estudantes de quatro turmas de primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Eloina Barradas, no Bairro Juca Rosa, em Eunápolis, participam de um projeto de cidadania que consiste na produção de cartas reivindicatórias de serviços públicos para a localidade onde vivem quase 15 mil pessoas.

O projeto, desenvolvido pelo professor Marcos Ferreira, propõe o exercício da escrita e da oralidade a partir da percepção de cidadania e do espaço onde moram. “Antes de virar carta ao prefeito, a experiência serviu para estimular a capacidade de argumentação e questionamento dos estudantes, além da observação da realidade, tudo associado ao conteúdo da disciplina de Práticas Articuladas”. Destacou

Metodologia

No primeiro estágio os estudantes escreveram cartas individuais que foram apresentadas para a turma. No segundo momento as reivindicações por intervenções do poder público no bairro devem gerar uma Carta Coletiva que será entregue ao prefeito da cidade ou a sua assessoria.

Dentre as intervenções públicas que o Juca Rosa precisa receber, nas solicitações dos alunos, estão a requalificação da Feira Livre e da Praça de Lazer, na Rua José Belésio Filho além da melhoria da coleta de lixo, especialmente após o horário da feira e em ruas e terrenos baldios.

A apresentação dos estudantes aconteceu nesta quinta-feira (04/05) no espaço da biblioteca da Escola. O evento foi coordenado pelo professor Marcos Ferreira e contou com a participação da jornalista Rose Marie Galvão que parabenizou o professor e as turmas pela atitude de cidadania.