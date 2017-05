Estudantes da Bahia concluintes do Ensino Médio têm gratuidade no ENEM

Os estudantes da 3ª série do Ensino Médio da rede estadual de ensino possuem isenção garantida na inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Para isso, eles devem informar no ato da inscrição, que acontece até o dia 19 de maio de 2017, o seu CPF e data de nascimento. Com esses dados, o sistema identifica automaticamente que são alunos de escolas públicas e o valor, que seria de R$ 82, é liberado. A inscrição pode ser feira através do portal do Inep, no link http://enem.inep.gov.br/participante.

Quem também pode ter direito à isenção são os estudantes que não são concluintes (os treineiros) ou os que já finalizaram o Ensino Médio e que são cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e ter o Número de Identificação Social (NIS).

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia, por meio da campanha Enem 100%, está mobilizando as escolas da rede para que os estudantes realizem as inscrições em suas próprias unidades escolares. Nesta quinta-feira (11), será o “Dia E”, no qual todas as escolas irão disponibilizar para esses estudantes as suas estruturas como laboratórios de informática, secretarias e demais salas que contenham computadores com acesso à internet.

“Nós estamos pedindo que todos os gestores escolares das escolas de ensino médio estejam mobilizados a esta ação, na qual não será preciso mudar a rotina da escola, mas apenas criar um cronograma de atendimento para que todos os estudantes possam, de grupos em grupos, realizar suas inscrições. Nossa meta é garantir que 100% dos estudantes, ou seja, 125 mil que estão cursando a 3ª série do Ensino Médio possam se inscrever tendo o apoio da escola”, destaca a coordenadora de Ensino Médio da Secretaria da Educação, Tereza Santos Farias.

Documentação – O estudante que ainda não possui o documento necessário para a inscrição, ou seja, o CPF, ainda pode providenciar. A emissão pode ser feita em um dos 12 postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) ou em um dos 61 Pontos Cidadãos, distribuídos em todo o estado (lista em anexo). Além disso, o estudante que tem de 18 a 25 anos de idade e que possui o título de eleitor, tem como solicitar o documento gratuitamente pela internet, através do site da Receita Federal. O CPF também pode ser feito nas agências dos Correios, que custa R$ 7, Banco do Brasil, no valor de R$ 5,70, e na Caixa Econômica de qualquer município baiano. É necessário levar o RG e comprovante de residência (cópia e original).

Simulados – Todos os estudantes do Colégio Estadual David Mendes Pereira, localizado no bairro Pau da Lima, em Salvador, já estão se familiarizando com o formato das provas do ENEM. Eles participam, até a próxima sexta-feira (12), de provas como Matemática, Geografia, História, Biologia, Química e outras. Na atividade, que contará como avaliação da unidade, além de fixarem os conteúdos cobrados, os estudantes dos três turnos aprendem a lidar com questões como pontualidade, preenchimento de gabaritos e tempo de realização das provas. A iniciativa tem o objetivo de prepara-los para as provas do exame, que serão realizadas nos dias 05 e 12 de novembro.