Espetáculos gratuitos ‘Contando Raul’ e ‘Mamonas Cover’ serão apresentados no Salvador Norte Shopping

A vida e as canções do baiano Raul Seixas dão o tom do show Contando Raul – Músicas e Histórias do Maluco Beleza, que será realizado nesta quinta-feira, 11 de maio de 2017, às 19h, no Salvador Norte Shopping. O show acústico será apresentado pelo cantor Marcos Clement e banda Arapuka. Já na sexta-feira, 12 de maio, às 19h, a irreverência de um clássico dos anos 90 chega ao palco quando se apresenta a banda Mamonas Assassinas Cover com o Grupo Somrisal. Os eventos são gratuitos e acontecem no piso L3 do empreendimento.

Já os sucessos do quarteto de Liverpool serão apresentados no show Beatles para Crianças, no sábado, 13 de maio, às 17h. O espetáculo reúne os sucessos como I Want To Hold Your hand, All My Loving e Yellow Submarine, mesclando histórias contadas e cantadas. Um clássico da literatura que atravessa gerações, Os Três Porquinhos sobem ao palco no Dia das Mães, domingo, 14 de maio, às 17h, fechando com chave de ouro a programação em homenagem às mães. O espetáculo é encenado pelo grupo Stripulia.

Mês das Mães – Uma programação de entretenimento para toda a família é a aposta do Salvador Norte Shopping para homenagear as mães. Grandes espetáculos musicais, infantis e de humor serão realizados até este domingo, 14 de maio, no piso L3 do empreendimento. As apresentações são gratuitas, mas para acesso ao espaço na frente do palco é preciso se cadastrar no aplicativo do Salvador Norte Shopping (Android e IOS). A disponibilidade de vagas está sujeita à lotação da área, mas os clientes no mall podem prestigiar a programação.