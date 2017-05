Espaço democrático da Skol promete ser a grande novidade da Micareta 2017 de Feira de Santana

A Micareta 2017 de Feira de Santana terá uma atração à mais. A cerveja SKOL vai oferecer ao folião pipoca diversas atrações gratuitas em um espaço montado para ser ponto de encontro da turma mais descolada da micareta, o Point SKOL.

O Point SKOL será um lugar fora do quadrado e democrático. O espaço será instalado no início do Circuito, no Espaço Universitário, e vai iniciar a folia antes da programação oficial dos blocos. Todos os dias, a partir das 17 horas, grandes atrações musicais se apresentarão gratuitamente para o público. Entre os convidados já confirmados estão Gabriel Diniz e a banda Duas Medidas. A programação completa será divulgada nos próximos dias.

“A SKOL é a cerveja da diversão. E os foliões poderão se divertir muito no espaço da marca”, diz Felipe Bratfisch, gerente regional de marketing da Ambev.

Com o convite “redondo é sair do seu quadrado”, a SKOL é a cerveja oficial da Micareta de Feira pelo terceiro ano consecutivo. Além do patrocínio da micareta, a SKOL assinará os principais blocos, camarotes e trios independentes. A Micareta de Feira de Santana acontece de 18 e 21 de maio de 2017 no Circuito Maneca Ferreira, que ocupa 1.8 km da Avenida Presidente Dutra, no centro de Feira de Santana.

Agenda

Data: 18 a 21 de maio de 2017

Horário: a partir das 17 horas

Local: Point Skol – Espaço Universitário