Espaço da Criança já está funcionando durante Micareta 2017 de Feira de Santana

Local de passagem para crianças em situação de risco e vulnerabilidade, o Espaço da Criança já está funcionando, durante toda a Micareta, no circuito Maneca Ferreira. O equipamento foi inaugurado pelo Governo Municipal na manhã desta quinta-feira (19/05/2017), e está instalado no Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, na avenida Presidente Dutra, em horário ininterrupto, com envolvimento de todos os órgãos e entidades que dão sustentação à rede de proteção às crianças e adolescentes em Feira de Santana.

Ao entregar o equipamento, o secretário de Desenvolvimento Social (Sedeso), Ildes Ferreira, ressaltou a importância do Espaço da Criança e a sua função. “Durante a Micareta, o Governo Municipal montou um conjunto de estratégias de defesa dos interesses dos direitos das crianças e adolescentes. E este equipamento não funciona como creche, é para criança perdida ficar em curto espaço de tempo, enquanto seus pais são localizados”, destacou.

Além de profissionais capacitados da Sedeso, a exemplo de psicólogos e assistentes sociais, no Espaço da Criança também estão atuando conselheiras dos quatro conselhos tutelares, promotores públicos, Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes e representantes de outros órgãos que compõem a rede de proteção.

No espaço foram instalados recepção, brinquedoteca com brinquedos lúdicos, sala de repouso com camas, ampla recepção e sala para atendimento dos conselheiros tutelares.

O equipamento foi inaugurado com a presença do secretário Ildes Ferreira e das promotoras públicas Dila Mara Freire Neves e Semiana Cardoso, plantonistas do primeiro dia de funcionamento do Espaço da Criança.