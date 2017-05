ENEM 2017: 5 documentários que podem melhorar o nível da sua redação na hora da prova

Assistir a filmes e documentários é uma forma divertida de aumentar o repertório cultural. Se isso já é bom por si só, pode ficar ainda melhor se utilizarmos esses materiais para descobrir, reforçar conceitos e gerar questionamentos. Pelo fato de abordarem temas da nossa realidade, eles são ótimos para nos fazer pensar sobre determinados assuntos.

No entanto, é preciso ter cuidado. Fernão Ramos, em seu livro “Mas afinal… o que é mesmo documentário?”, explica que essas produções cinematográficas são feitas para estabelecer asserções sobre o mundo que é retratado na tela. Portanto, é preciso ter em mente que eles não são necessariamente um registro fiel dos acontecimentos. Assim como outros filmes, os documentários apresentam a visão do autor sobre o ocorrido.

Marina Sestito, coordenadora de Redação do Stoodi – startup de educação à distância que oferece videoaulas, plano de estudos e monitorias transmitidas ao vivo -, reforça essa ideia e afirmaaos alunosque os documentários ilustram uma situação, mas não provam a sua existência. “Por esse motivo, na hora da redação é importante aliar o conteúdo do documentário com elementos concretos que comprovem as afirmações”, orienta.

Se você é o tipo de aluno que gostaria de conhecer mais referências para colocar na sua redação no ENEM em novembro, temos uma boa notícia. O Stoodi separou uma lista com 5 documentários que podem te ajudar muito na hora de escrever seu texto. Confira abaixo as indicações acompanhadas dos comentários da professora Marina.

Começo da vida (2016)

O documentário fala sobre a importância dos primeiros anos do indivíduo. Em uma volta aos quatro cantos do mundo, ele faz o retrato de uma primeira infância, com uma análise profunda sobre o desenvolvimento saudável de uma criança – tanto na infância, quanto na vida adulta. As várias realidades, tanto dos pais quanto dos recém-nascidos, são colocadas em comparação com o nível de desenvolvimento que cada uma pode ter.

Comentário da professora:

É importante a gente pensar que tipo de reflexão podemos fazer a partir desta referência. É suficiente o investimento em políticas públicas apenas para as crianças ou a gente precisa pensar também em dar infraestrutura, condições culturais, sociais e econômicas para família e a sociedade como um todo?

Além disso, a gente pode ver o papel do pai e da mãe como iguais? A função que a mãe tem na criação da criança é a mesma que o pai tem? Essas figuras são correspondentes? É importante também pensarmos se o contexto em que a criança se estabelece, ele influencia ou não no desenvolvimento do indivíduo?

Para colocar em prática o conteúdo que aprendeu, o aluno pode treinar com os seguintes temas:

– A mortalidade infantil no contexto brasileiro

– Déficit habitacional no contexto brasileiro

Ilha das Flores (1989)

Documentário brasileiro narra a situação da Ilha das Flores, localizada a poucos quilômetros de Porto Alegre, na qual é despejada grande parte do lixo da capital. O lixo é depositado em um terreno e parte dele é separado para o consumo de porcos, enquanto a outra parte é disputada por pessoas em situação de pobreza. A narrativa segue o trajeto de um tomate, desde a sua plantação, até a Ilha das Flores.

Comentário da professora:

Esse documentário traz a reflexão de como a desigualdade social afeta a vida das pessoas. Precisamos pensar se é possível ser livre em um contexto de privação material. O que é ser livre quando se vive na miséria?

Temas de Redação que se encaixam na discussão:

– Gestão de resíduos no Brasil

– Segurança alimentar no Brasil

Pro Dia Nascer Feliz (2007)

O documentário é baseado em depoimentos de estudantes de colégio da rede pública e particular sobre seus medos e expectativas em ambiente escolar. Adolescentes de três estados e classes sociais distintas falam sobre a sua vida na escola, seus projetos e inquietações. As diversas situações escolares, vistas nos depoimentos dos próprios estudantes, geram uma reflexão sobre o que pode influenciar o aprendizado.

Comentário da professora:

Sobre esse filme, é importante a gente pensar se o sistema educacional brasileiro dá oportunidades iguais para todos os estudantes. Quem estuda numa escola particular tem as mesmas oportunidades de quem estuda numa escola pública? As deficiências dos sistemas educacionais no Brasil são responsabilidades apenas dos professores? São da família? Da sociedade? Dos alunos? Quem deve ser responsabilizado por aquilo que dá errado na educação do Brasil?

Temas de Redação que se encaixam na discussão:

– Evasão escolar no Brasil

– Bullying na sociedade brasileira

– O histórico desafio de se valorizar o professor

A Sombra de um Delírio Verde (2011)

O documentário retrata o conflito da região sul do Mato Grosso do Sul, onde o povo indígena com a maior população do Brasil trava uma luta pela reconquista de território. Atualmente, mais de 40 mil Guarani Kaiowá, expulsos por latifundiários, vivem em menos de 1% de seu território original, convivendo com desnutrição e exploração dos canaviais plantados em suas terras.

Comentário da professora:

O conflito gerado pelo “delírio da febre do ouro verde”, como é chamada a cana de açúcar, é abordado pelos próprios indígenas que realizam as gravações e selecionam o material. Esse documentário traz a reflexão sobre a questão indígena no Brasil.

Se 40 mil indígenas passam pela situação retratada neste documentário e isso não é noticiado em nenhuma grande mídia brasileira, podemos nos perguntar: Por que existe essa invisibilidade da questão indígena?

Por que a gente não se preocupa com o índio no Brasil? Será que é uma postura ética e cidadã a gente pensar mais em interesses econômicos do que sociais e ambientais? Será que o agronegócio tem algum impacto sobre isso? Quais seriam os desdobramentos? Podemos pensar em desnutrição e trabalho infantil como efeitos negativos desse silenciamento?

Temas de Redação que se encaixam na discussão:

– Os Impactos do Agronegócio no Brasil

– A Invisibilidade da questão indígena no Brasil

O Riso dos Outros (2012)

O documentário fala sobre a comédia “Stand up” e mostra diversos depoimentos e opiniões de humoristas, cartunistas e ativistas sobre os limites do humor politicamente correto e os efeitos que pode causar uma piada. O filme é baseado em entrevistas e registros de show de humor para ilustrar diferentes argumentos sobre o tema.

Comentário da professora:

Esse documentário traz algumas reflexões sobre o humor. Existe um limite para o humor? A gente pode fazer piada sobre tudo? O humor faz a manutenção de preconceito ou ele pode romper com esses preconceitos?

Temas de Redação que se encaixam na discussão:

– Discurso de ódio no Brasil

– Intolerância religiosa no Brasil

– Racismo na sociedade brasileira

– Bullying na sociedade brasileira

Sobre o Stoodi

Lançado em 2013, o Stoodi é uma startup de educação à distância que oferece videoaulas, plano de estudos e monitorias transmitidas ao vivo. A plataforma nasceu com o objetivo de democratizar o acesso à educação no país, oferecendo uma plataforma intuitiva e acessível para facilitar a vida dos estudantes em fase pré-vestibular e de alunos do ensino médio que precisam de reforço escolar. A plataforma já conta com 600 mil alunos cadastrados e 40 milhões de aulas assistidas, que correspondem a 5 milhões de horas de conteúdo.