Em Salvador, governador Rui Costa entrega 18ª Base Comunitária de Segurança do estado

Os moradores da região de Narandiba, em Salvador, passam a ter a segurança reforçada com a implantação da Base Comunitária de Segurança (BCS), inaugurada pelo governador Rui Costa nesta segunda-feira (08/05/2017), na Rua 25 de Maio, atrás do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). Com a nova BCS, o Governo do Estado totaliza a entrega à população de 18 unidades de segurança em todo o estado. São 13 unidades na capital e Região Metropolitana de Salvador (RMS) e cinco no interior baiano.

Na ocasião, Rui destacou que “com a urbanização de todo o entorno do Roberto Santos, estamos possibilitando a melhoria na qualidade de vida das pessoas. A base comunitária traz segurança para esta comunidade. É uma obra complementar à existência do hospital. A base funciona 24 horas por dia, durante sete dias da semana, garantindo segurança para quem mora na região”. Além da BCS, também foram inauguradas as obras de urbanização da sede e área comunitária da Associação de Moradores do Entorno do Hospital Roberto Santos, incluindo uma praça de lazer, com parque infantil, quadra poliesportiva e equipamentos de ginástica.

A BCS Narandiba também atenderá as comunidades do Cabula VI, Doron e Saboeiro, alcançando 43 mil moradores da região, em uma área de 3 quilômetros quadrados. Com um efetivo de 56 policiais militares e seis viaturas, entre carros e motos, o comando da nova unidade fica a cargo do capitão Alã Carlos e tem como subcomandante a tenente Nogueira. A BCS ficará sob a coordenação da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), responsável pelo policiamento da região.

A estrutura recém-construída da BCS Narandiba possui um Centro Digital de Cidadania com 12 computadores destinados a aulas de informática para a comunidade. Todos os computadores possuem acesso à internet – resultado de parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado (Secti). Nesta segunda (8), Rui também inaugura a nova UTI neurológica e o novo setor de bioimagem do Hospital Roberto Santos.