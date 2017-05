Em Feira de Santana, Bar Mangueira é definido como ponto de concentração pelas eleições ‘Diretas Já!’; protestos em defesa da democracia ocorrem em várias cidades do país

Cerca de 80 movimentos sociais organizam manifestações em todo o país pelas eleições ‘Diretas Já!’. Os protestos ocorrerem, neste domingo (21/05/2017), à partir das 13 horas, em diversas cidades.

Em Feira de Santana, a concentração ocorre no Bar Mangueira, localizado na Avenida Presidente Dutra, nº 1863, Bairro Centro (próximo a igreja dos Capuchinhos).

Em Salvador, a concentração tem início na Praça do Campo Grande, e percorre as ruas em direção ao Farol da Barra.

Adesão

O movimento em defesa das eleições ‘Diretas Já’ foi intensificado após o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizar abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer (PMDB/SP), com a finalidade de apurar possível prática de obstrução de Justiça, corrupção passiva e organização criminosa. O inquérito é resultado da delação dos executivos do Grupo J&F, Joesley Batista e Wesley Batista.

Em decorrência da delação, foi deflagrada na quinta-feira (18) a Operação Patmos. A operação objetivou coletar provas de corrupção e crimes contra a administração pública. Em decorrência da operação, foi determinado que senadores Aécio Neves da Cunha (PSDB-MG) e José Perrella de Oliveira Costa (Zezé Perella, PMDB-MG), e o deputado Rodrigo Santos da Rocha Loures (PMDB-PR) fossem afastados dos mandatos. Oito prisões preventivas foram decretadas, atingindo parentes, prepostos, e políticos associados aos parlamentares.

A delação dos executivos do Grupo J&F não está circunscrita apenas aos parlamentares afastados. 1.829 políticos de 28 partidos foram listados pelos executivos do grupo como beneficiários do esquema de corrupção.

Impeachment e cadáver insepulto

Na noite de sábado (20), o Conselho Pleno do Ordem dos Advogados do Brasil aprovou, por 25 votos a 1, pedido à Câmara dos Deputados para que abra processo de impeachment contra o presidente Michel Temer, por crime de responsabilidade.

Partidos da base aliada começam a deixar o apoio ao Governo Temer, a exemplo do PSB. Em um gesto isolado, Roberto Freire (PPS/SP) deixou o ministério da Cultura para retomar o mandato na Câmara dos Deputados.

Veículos de comunicação que deram apoio ao Golpe Parlamentar de 2016, golpe que viabilizou a assunção usurpadora do Governo Temer, a exemplo da Rede Globo, tem usado o poder midiático com a finalidade de conduzir o presidente a uma imediata renúncia.

