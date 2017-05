Em decorrência do aprofundamento da crise política, a senadora Lídice da Mata e o secretário estadual Jaques Wagner pedem eleições ‘Diretas Já!’

Os recentes episódios de esquema de corrupção desvelados no Caso Lava Jato, atingiram dois expoentes da política nacional, Michel Temer (PMDB/SP), presidente da República e Aécio Neves (PSDB/MG), senador e presidente nacional do PSDB. As revelações sobre os esquemas de corrupção estão vinculados ao grupo econômico do setor de Alimentos JBS. Conforme noticiado pela imprensa, são atribuídos aos políticos atos de obstrução da justiça e de investigação federal, com possível coação de testemunhas e de agentes políticos do Estado. Em decorrência do aprofundamento da crise política nacional, a senadora Lídice da Mata (PSB/BA) e o secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia e ex-governador Jaques Wagner publicaram declarações defendendo eleições ‘Diretas Já!’.

Na avaliação do secretário Jaques Wagner “São graves os fatos revelados ontem (17/05/2017) pela imprensa, acerca de supostos crimes que envolvem diretamente o presidente Michel Temer. As revelações agravam a crise política no Brasil, iniciada pelo injusto e inconstitucional processo de afastamento da Presidenta Dilma.

Jaques Wagner afirma que “o momento exige do país, suas instituições e agentes públicos, maturidade e firmeza que resultem na aprovação de uma profunda Reforma Política e na convocação imediata de eleições diretas.”.

A senadora Lídice da Mata pondera que “esse é um momento muito delicado e o único caminho para reorganizar e recompor o País é a realização de eleições diretas, já.”.

#DiretasJá