Editais investem 1,5 milhão em projetos de dança na Bahia

Em 2016, o governo baiano investiu R$ 39,6 milhões nos editais setoriais do Fundo de Cultura (FCBA), com o objetivo de descentralizar a produção cultural e ampliar o acesso à cultura em todo o estado. A dança, uma das expressões artísticas contempladas pelos editais, recebeu 1,5 milhão em investimentos.

O mecanismo também apoia eventos com pouco apelo mercadológico, o que dificulta a obtenção de patrocínio junto à iniciativa privada. Maior do gênero no Norte-Nordeste e considerado um dos mais importantes do país, o Vivadança Festival Internacional foi contemplado pelo edital de eventos calendarizados do Fundo de Cultura. Entre os dias 27 de abril e 7 de maio, o festival reuniu cerca de 500 artistas e 50 atividades em Salvador.

Outros eventos e grupos de dança apoiados pelo Governo do Estado podem ser conferidos em vídeo da série ‘Nossa Cultura’, produzida pela Secretaria de Comunicação Social (Secom), em parceria com a Secretaria de Cultura (Secult).

Confira vídeo