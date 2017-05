Dramaturgo Ruy Filho participa de intercâmbio em artes cênicas em Salvador

Com o intuito de fomentar a produção de crítica em artes cênicas, a revista virtual baiana Barril traz o dramaturgo Ruy Filho, editor e crítico da revista digital Antro Positivo, que oferecerá ferramentas teóricas-práticas aos participes do II Intercâmbio de Dinamização Crítica, que ocorre de 05 a 09 de junho de 2017, das 09h às 13h, no Goethe-Institut Salvador-Bahia/ICBA, no Corredor da Vitória.

O crítico da Barril Diego Pinheiro explicita que o intercâmbio é direcionado a artistas, jornalistas, pesquisadores e pessoas que se relacionem com as artes cênicas. “Principalmente, aqueles que desejam se experimentar no âmbito da produção crítica em arte”, realça Pinheiro.

Os interessados em participar do intercâmbio devem se inscrever através do site da Barril (www.revistabarril.com), de 15 a 31 de maio de 2017. A divulgação dos 25 selecionados ocorre no dia 01 de junho no site e no perfil da revista no facebook (facebook.com/revistabarril).

O diretor de teatro e crítico da Barril, Daniel Guerra, explica que os intercâmbios surgem de uma necessidade, ao mesmo tempo, de formação interna, expansão do público e de diálogo com outros profissionais, artistas ou não. “O objetivo é tornar a produção de pensamento mais acessível”, realça Guerra.

Editor da revista Antro Positivo, Ruy Filho já foi curador da Mostra Baiana no Festival Internacional de Artes Cênicas (FIAC/2015) e representa a cena teatral de São Paulo no site Agora Crítica Teatral, idealizado pelo Instituto Goethe (POA), além de integrar a International Association of Theatre Critics.

Barril

Lançada em março de 2016, a revista virtual nasce de uma inquietação quanto a produção crítica em artes cênicas na cidade. Atualmente, os integrantes são Laís Machado (atriz, performer, design gráfica e pesquisadora), Igor de Albuquerque (tradutor, escritor e contista), Daniel Guerra (diretor teatral, cineasta e videomaker), Bárbara Pessoa (dramaturga e arte educadora), Alex Simões (poeta, tradutor e performer) e Diego Pinheiro (diretor teatral, escritor e dramaturgo).

Barril é composta por um grupo diverso e seus integrantes são atuantes em áreas como teatro, arte educação, performance, artes visuais, literatura e audiovisual. Essa diversidade transforma a Revista num veículo polifônico e, naturalmente, as especificidades, particularidades e bagagens de cada uma dessas vozes, abrem espaço para novas possibilidades de produção crítica.

Antro Positivo

Já a revista Antro Positivo surgiu no final de 2011, criada pelo crítico de teatro Ruy Filho e a designer Patrícia Cividanes. Trata-se de uma publicação digital com acesso livre e gratuito, sobre teatro, dança, performance, política cultural e pensamento contemporâneo.

A Antro Positivo tem provocado discussões sobre a escrita crítica propondo diversas ações e metodologias que confrontam a escrita historicista e acadêmica, o que a levou a ter forte presença junto aos principais festivais brasileiros (MITsp, Tempo Festival – RJ, FIAC Bahia, Festival de Teatro de Curitiba, Festival Internacional de Brasília, entre outros).

Em 2016, convidado por diversos festivais fora do Brasil, a revista esteve presente em 6 países europeus, acompanhando e escrevendo sobre 8 festivais, entre eles, o Adelante – Festival de Teatro Ibero-Americano, realizado na Alemanha.

Projeto

Em 2016, a Barril foi selecionada no Edital Setorial de Teatro, do Fundo de Cultura do Estado da Bahia – Secult-Ba, com o projeto Dinamização Crítica, que busca expandir o público e tornar a produção de pensamento mais acessível. Dentre as ações, a realização de dois intercâmbios com críticos de revistas nacionalmente reconhecidas.

“O projeto de Dinamização Crítica é mais do que ampliar o território da Revista Barril, mas energizar a produção crítica em Salvador. É fazer enxergar a importância estética e dialógica da produção crítica”, destaca Diego Pinheiro.

O primeiro intercâmbio ocorreu em abril com os críticos da Caixa de Pont[o] – Jornal Brasileiro de Teatro. Outra ação do projeto de Dinamização Crítica – Revista Barril é o lançamento de uma edição impressa no mês de agosto, um compilado de textos produzidos desde o lançamento da revista em março de 2016. A produção executiva é da Gameleira Artes Integradas, comandada pelas artistas e produtoras Olga Lamas e Raiça Bomfim.