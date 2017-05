Deputado Robinson Almeida qualifica Governo Temer como “cadáver insepulto”

Em nota, divulgada neste sábado (20/05/2017), o deputado federal Robinson Almeida (PT/BA) avaliou a crise política que afeta o governo do presidente Michel Temer (PMDB/BA), apresentando analogia a um cadáver insepulto, ou seja, alguns ainda sentem falta do morto, o Governo Temer, mas todos querem enterrá-lo.

Com a delação premiada de Joesley Batista e Wesley Batista, executivos do grupo J&F, o presidente Michel Temer passou a ser investigado no STF por indício de prática de três crimes: obstrução de Justiça, corrupção passiva e organização criminosa. Nesse contexto, o parlamentar infere que o governo usurpador chega a melancólico fim, traído e abandonado pelas forças que apoiaram o Golpe Parlamentar de 2016.

— O governo golpista se sustentava em três pilares: as forças econômicas de mercado, a grande mídia e a maioria do congresso. Foi a maior empresa de alimentos que o delatou, foi o maior grupo de comunicação que noticiou e é crescente a debandada da base. A reação de Temer é retórica. Os últimos suspiros de quem está em estado terminal. Seu governo é um cadáver insepulto. — Criticou Robinson Almeida.

Protesto

Além das críticas, o deputado conclamou a população a sair às ruas, no domingo (21/05/2017), em protesto contra o Governo Temer e pelas Diretas Já!.

Ele informou que, em Salvador, está agendado evento às 13 horas de domingo (21). A concentração tem início no Campo Grande, e percorre as ruas em direção ao Farol da Barra.