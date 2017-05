Deputado reforça indicação de unidade do Colégio Militar para Dias D’Ávila

Durante reunião nesta terça-feira (09/05/2017) com o comandante geral da Polícia Militar da Bahia, Cel. Anselmo Brandão, o deputado estadual Bira Corôa reforçou indicação já feita ao Governo do Estado (Nº 22.037/2017) para instalação de uma unidade do Colégio Militar na cidade de Dias D’Ávila. A prefeita da cidade, Jussara Márcia, também participou da audiência e colocou à disposição a estrutura física de uma escola do município, assim como todo suporte logístico e material para o funcionamento da nova unidade de ensino. Encontro aconteceu em Salvador, no prédio sede do Comando Geral.

“Uma unidade do Colégio Militar na RMS representa um grande avanço, sobretudo como espaço de formação de jovens e de futuros militares. É uma oportunidade para trabalhar a concepção da atividade. Para além dessas questões, Dias D’Ávila possui, hoje, todas as condições estruturais e a disposição necessária para abrigar uma instituição desse porte, que preza por um específico modelo disciplinar e pedagógico, capaz de transformar as expectativas da juventude daquela cidade”, pontuou Bira Corôa. Já a prefeita Jussara, classificou a chegada da unidade como um potencial de formação educacional e de combate à violência.

Bastante receptivo, o cel. Anselmo Brandão firmou previamente o compromisso de disponibilizar para a cidade uma equipe básica necessária para o bom funcionamento de um Colégio Militar na cidade. Matéria segue para avaliação do governador Rui Costa.