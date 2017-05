“Depoimento do ex-presidente Lula colocará ponto final em acusações”, afirma deputado Robinson Almeida

O deputado federal Robinson Almeida (PT-BA) viajou para Curitiba (PR) nesta quarta-feira (10/05/2017) para prestar solidariedade e dar apoio ao ex-presidente Lula, que concede depoimento ao juiz Sérgio Moro nesta tarde. Para ele, o ex-presidente vai colocar de forma definitiva um ponto final nessas acusações.

“Hoje é um dia de defesa da democracia. Talvez um dos dias mais importantes e emblemáticos no país onde um presidente que não cometeu nenhum crime, sofre há anos uma perseguição implacável das elites e de setores da justiça brasileira”, declarou o ex-secretário de Comunicação do Governo da Bahia. Segundo Robinson Almeida, este depoimento é a primeira oportunidade dada ao ex-presidente para apresentar seu ponto de vista sobre as acusações injustas impostas a ele.

O depoimento de hoje é relacionado ao processo no qual é acusado de ter recebido propina da empreiteira OAS por meio da reserva e reforma de um tríplex em Guarujá, litoral de São Paulo. O deputado Robinson Almeida reforça que essas são acusações falsas. “Lula não tem nenhum terreno, apartamento ou sítio comprovado com escritura em seu nome. Quem inventou essa história que apresente as provas. Ele vai se defender de forma categórica”.

O deputado baiano afirma que o ex-presidente não está abalado, mas sim tranquilo e sóbrio. Atitude que, para o deputado, demonstra que Lula não tem nada a temer por estar do lado da verdade. “Eu confio no Lula, o povo brasileiro confia nele, e hoje eu encontrei delegações de vários estados que confirmam isso. Curitiba está toda vermelha para apoiar Luís Inácio Lula da Silva”, diz Robinson Almeida.

