Democracia pulsa: povo vai às ruas em defesa de eleições ‘Diretas Já!’ e pelo fim do governo usurpador de Michel Temer; confia lista de cidades que aderem aos protestos

A Central Única dos Trabalhadores, junto com as outras entidades da Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, convocam grandes mobilizações em todo o Brasil para o domingo (21/05/20107) pedindo a saída do presidente ilegítimo Michel Temer (PMDB).

Dezenas de cidades no Brasil já tem atos convocados. Em São Paulo, o ato ocorrerá às 15h no Masp e, em Brasília, às 10h no museu da República. No Rio de Janeiro, o local ainda não foi definido, mas a manifestação está confirmada. Veja a lista completa de cidades no pt.org.br/agenda.

Em coletiva na quinta-feira (18) representando mais de 80 movimentos em todo o Brasil, lideranças da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Central dos Movimentos Populares (CMP), e União Nacional dos Estudantes (UNE, afirmaram que os movimentos sociais só vão deixar as ruas quando forem convocadas as eleições gerais diretas.

Após as graves denúncias envolvendo o golpista, a população foi para as ruas pedir a sua saída e eleições diretas. Os primeiros atos ocorreram na própria quarta-feira (17), espontaneamente, logo após as denúncias saírem no jornal “O Globo”. Na quinta-feira (18), ocorreu uma nova onda de protestos. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras cidades tiveram grandes manifestações pedindo a saída do golpista e eleições diretas.

“Não vamos aceitar um golpe dentro do golpe. o que está se construindo é a saída do Michel Temer e a indicação indireta para sua substiuição”, afirmou Vagner Freitas, presidente da CUT Nacional. “O momento que vivemos é difícil mas pode ser o momento para sairmos da crise”, diz. “É preciso ter esse diálogo com a população: o seu destino está nas suas mãos. Sem manifestação, essa corja vai substituir o Temer por alguém pior que ele”.

A Marcha a Brasília, que foi convocada pela CUT e demais centrais sindicais, é uma prioridade do movimento sindical diante do novo cenário na política nacional após as denúncias contra Temer.

“Esse golpe é baseado em corrupção, em compra de silêncio. Só não sabia quem não queria saber. Mas isso estava evidente para o povo. Os mesmo que há um ano atrás entraram pelas portas do fundo do planalto, vão sair de lá para a lata de lixo da história”, afirmou Guilherme Boulos, líder do MTST.

Para Boulos, o que está em disputa é o que vem depois. E por isso, a população deve ir para as ruas e não sair delas. “O Fora Temer não basta mais. Temos que exigir Diretas Já. Enquanto não cair o Temer, não forem convocadas novas eleições, não sairemos da rua dos quatro cantos do país”, afirmou.

Para Gilmar Mauro, se não forem convocadas eleições diretas, a população tem o direito de fazer a desobediência civil no país.

“Se revelam motivos desse golpe: estancar sangria e executar um programa que não venceu em 2014. Eleições diretas são a única saída para essa crise. Nós temos uma única esperança, e ela vai ser conquistada nas ruas”, afirmou Carina Vitral, da UNE.

Entenda o caso

Michel Temer foi flagrado em gravações participando diretamente da negociação de propina para comprar o silêncio do réu e ex-deputado Eduardo Cunha, atualmente preso. “Tem que manter isso, viu?”, disse Temer sobre o acordo, segundo gravação, informou o jornal “O Globo”.

Além disso, Temer teria indicado o deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) para resolver um assunto ligado à empresa. Em outra gravação, Loures aparece, segundo a Globo, recebendo uma mala com R$ 500 mil que teria sido enviada pelo dono da JBS.

As denúncias divulgadas nesta terça também atingiram a carreira política do senador e presidente do PSDB, Aécio Neves. Ele aparece em áudio pedindo R$ 2 milhões ao empresário Joesley Batista, da JBS, o mesmo que gravou o ilegítimo Temer. Ao negociar quem iria pegar a propina, Aécio Neves revelou um lado mais obscuro da transação: “tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação. Vai ser o Fred com um cara seu. Vamos combinar o Fred com um cara seu porque elesai de lá e vai no cara”.

Confia lista de cidades que aderem aos protestos

Araçatuba – SP, Praça Getúlio Vargas, 16h;

Belém – PA, Praça da República, 10h;

Belo Horizonte – MG, Praça da Liberdade, 9h;

Botucatu – SP, Praça da Catedral, 11h;

Brasília – DF, Museu da República, 10h;

Campo Grande – MS, Praça Ary Coelho, 9h;

Campo Mourão – PR, Praça São José, 14h;

Campos dos Goytacazes – RJ, Calçadão de Campos, 14h;

Cascavel – PR, Igreja Matriz De Cascavel, 15h;

Cordova – Argetina, Plaza Pringles, 15h.

Curitiba – PR, Praça Santos Andrade, 14h;

Diamantina – MG, Largo Dom João, 9h;

Dublin – Irlanda, Phoenix Park, 14h;

Feira de Santana, Bar Mangueira, 13h30;

Fortaleza – CE, Aterro da Praia de Iracema, 15h;

Goiânia – GO, Praça do Trabalhador, 10h;

Hortolândia – SP, Praça São Francisco de Assis, 16h

Maceió – AL, Posto 7 (Orla), 9h;

Marília – SP– Prefeitura, 14h;

Palmas – TO, Praça Dos Girassóis, 16h;

Pato Branco – PR, Praça Presidente Vargas, 16h; e

Piracicaba – SP, Praça José Bonifácio, 14h;

Porto Alegre – RS, Redenção, 10h;

Recife – PE, Marco Zero, 13h;

Salvador – BA, Campo Grande, 13h;

Santa Bárbara D’Oeste – SP, Teatro Municipal Manoel Lyra, 15h;

São Paulo – SP, Masp, 15h;

Uberlândia – MG, Praça Tubal Vilela, 9h;

Westmount – Canadá, Westmount Square, 14h;