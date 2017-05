Cruz das Almas: UFRB recebe ex-ministro Fernando Haddad para conferência de abertura da IV Reconcitec

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) recebe na quarta-feira (31/05/2017), o acadêmico e ex-ministro da Educação Fernando Haddad para a conferência de abertura da IV Reunião Anual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura no Recôncavo da Bahia – Reconcitec. O evento tem início às 15h, no auditório da Biblioteca do Campus de Cruz das Almas, com transmissão ao vivo pela internet. Na ocasião, haverá uma apresentação cultural no formato “palestra cantada” com o repentista baiano Bule-Bule.

Durante a conferência, Fernando Haddad aborda o tema “Educação, Desenvolvimento e Integração Social”. Haddad é natural de São Paulo e tem na sua trajetória profissional experiência como gestor público e acadêmico. Formou-se bacharel em Direito na Universidade de São Paulo (USP) em 1985 e se especializou em Direito Civil. Mestre em Economia (1990) e doutor em Filosofia (1996) também pela USP, Haddad ingressou na política em 1983, quando se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Dentre os cargos políticos, foi Subsecretário de Finanças do município de São Paulo (2001-2003), Assessor Especial do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão (2003 -2004), Secretário Executivo do Ministério da Educação (2004 -2005), Ministro da Educação (2005-2012) e Prefeito de São Paulo (2013-2016). Atualmente, já em 2017, reassumiu suas atividades acadêmicas como professor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.

Programação – Outros nomes também já estão confirmados para a IV Reconcitec, que segue até o dia 02 de junho, no campus da UFRB de Cruz das Almas. A programação científica constará de palestras, minicursos, exposições científicas e apresentações de trabalhos. Dentre os convidados estão os pesquisadores Gúbio Soares (UFBA), um dos cientistas que descobriram o vírus causador da zika; Kabengele Munanga (USP/UFRB), considerado um dos maiores especialistas em Antropologia Cultural; Dilvo Ristoff (UFSC), atual diretor de Políticas e Programas de Graduação da Secretaria de Educação Superior do MEC; José Jorge de Carvalho (UNB), coordenador do Instituto de Ciência e Tecnologia pela Inclusão (INCTI); Anna Canavarro Benite (UFG), presidente da Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros (ABPN); Denise de Paula Martins Abreu (UFSCAR), presidente do Programa Idiomas sem Fronteiras do MEC, e outros.

Também foram incorporados à programação deste ano o X Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, o II Simpósio de Extensão, Seminário de Permanência Estudantil, o Seminário de Educação Tutorial e a IV Feira Acadêmica de Economia Solidária (IV FAESOL). Além dos eventos científicos, estão previstas apresentações culturais com grupos locais, como o Samba de Roda da Vila Caraípe, Filarmônica Euterpe Cruzalmense, Clube da Radiola, Coletivo Xaréu e Desabafo Teatral.

Aplicativo – Desenvolvido pela Empresa Júnior de Engenharia da Computação da UFRB – Recode Jr, o aplicativo da IV Reconcitec é uma novidade e traz a programação do evento, um guia rápido, votação da marca e a avaliação geral do que ocorrer durante os dias 31 de maio e 2 de junho. O app está disponível para Android no Google Play.

O evento é aberto ao público. Este ano, a comissão organizadora espera registrar entre 5 a 8 mil participantes. A IV Reconcitec tem o apoio do Governo do Estado através da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb) e do MEC através da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

*Mais informações: www.ufrb.edu.br/reconcitec