Corrupção no Governo: informações citam delação premiada de donos do frigorífico JBS, que envolveriam o presidente Michel Temer e senador Aécio Neves

A segunda sessão extraordinária desta quarta-feira (17/05/2017) foi encerrada após um tumulto generalizado no Plenário da Câmara dos Deputados, provocado pelo noticiário relacionado à Operação Lava Jato. Segundo a versão on-line de O Globo, donos do frigorífico JBS apresentaram gravações envolvendo o presidente da República, Michel Temer, e o senador Aécio Neves (MG), presidente do PSDB.

Em nota, Temer reagiu ao noticiário. “O presidente defende ampla e profunda investigação para apurar todas as denúncias veiculadas pela imprensa, com a responsabilização dos eventuais envolvidos em quaisquer ilícitos que venham a ser comprovados”, diz o texto. Aécio, também em nota, rebateu as informações.

De acordo com o noticiário, os irmãos Joesley e Wesley Batista prestaram depoimentos entre abril e maio. Além disso, a Polícia Federal acompanhou a entrega de dinheiro, pela JBS, a intermediários de Temer e Aécio – situações gravadas em vídeo pelos investigadores, que monitoraram o caminho do dinheiro a partir da numeração das notas. Os empresários, que também mencionaram o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, já teriam confirmado os depoimentos ao ministro Luiz Edson Fachin, responsável no Supremo Tribunal Federal (STF) pela Lava Jato.

Assim que essas notícias foram veiculadas pela internet, diversos parlamentares usaram a tribuna do Plenário para comentar o caso. A deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) afirmou que a Câmara não poderia votar MPs “editadas por um governo desmoralizado por toda a mídia”. Diante de gritos “Fora Temer” e do tumulto em Plenário, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, encerrou a sessão.

Pedido protocolado

O deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) protocolou na noite desta quarta-feira (17), na Secretaria-Geral da Mesa, um pedido de impeachment de Michel Temer por crime de responsabilidade. No Salão Verde, deputados da oposição pediram a renúncia imediata de Temer e a convocação de eleições diretas para a Presidência da República.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), o deputado Esperidião Amin (PP-SC), relator da admissibilidade da proposta que permite eleições diretas para a Presidência da República (PEC 227/16), apresentou pedido de urgência para a votação no colegiado. De acordo com o deputado Júlio Delgado (PSB-MG), o requerimento pode ser analisado pela CCJ já nesta quinta-feira (18).

À noite, deputados da oposição se reuniram para definir uma estratégia conjunta de ação – novo encontro está marcado para a manhã desta quinta-feira. No mesmo momento, parlamentares da bancada governista participaram de reunião no Palácio do Planalto.

Líder do DEM afirma que Congresso deve ter maturidade

O líder do DEM, deputado Efraim Filho (PB), afirmou que o Congresso deverá ter maturidade para assumir suas responsabilidades deste momento e aprofundar nos fatos e investigar com celeridade. “O que se precisa é de respostas imediatas”, disse.

Efraim Filho também defendeu que a Congresso continue analisando as reformas enviadas pelo Executivo. “São duas agendas diferentes, a agenda das investigações e a agenda econômica do Brasil. E o Congresso Nacional terá de ter a maturidade e a serenidade para avaliar elas de formas diferentes. Caminhando com importância de forma paralela”, afirmou.

Crime de responsabilidade

O líder do DEM falou que o partido indicaria membros para uma eventual comissão para analisar o possível de impeachment de Michel Temer se for configurado crime de responsabilidade.

Os deputados do PSDB se reuniram nesta noite para discutir a situação, mas só haverá um pronunciamento oficial da liderança do partido na Câmara nesta quinta-feira (18), de acordo com a assessoria.