Coordenador de segurança de presídio em Eunápolis é preso recebendo propina

O coordenador de Segurança do Conjunto Penal de Eunápolis (CPE), Sydiney de Aguiar Almeida, acaba de ser preso em flagrante em uma operação realizada pelo Ministério Público estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e da Coordenadoria de Segurança Institucional (CSI), em conjunto com a Secretaria de Administração Penitenciária e de Ressocialização (Seap), Polícia Civil e Polícia Militar, por meio do Grupamento Aéreo (Graer).

Ele foi preso quando recebia R$ 5 mil de propina, cobrada para transferir um detento de uma ala para outra do CPE. Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido na residência do coordenador de Segurança da unidade. A operação resultou de um esforço conjunto das instituições envolvidas para coibir irregularidades no sistema penitenciário baiano. As diligências contaram com a participação da Inteligência Penitenciária e do Grupo de Operações Penitenciárias (GEOP), que integram a Seap.

*Com informações do MPBA.