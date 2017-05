Comércio e repartições municipais terão horários excepcionais durante Micareta 2017

O funcionamento do comércio de Feira de Santana foi autorizado a funcionar, excepcionalmente, durante parte do período da Micareta, que acontece de (18/05/2017) a (21/05). Fecha integralmente apenas no domingo.

A Lei 2.299, que regulamenta o funcionamento do comércio no município, estabelece que as empresas devem encerrar as atividades durante a Micareta, a partir das 14:00 de sexta-feira até domingo.

De acordo com o decreto que autoriza a abertura das empresas comerciais – lojas localizadas no centro, supermercados e as do Boulevard Shopping, na quinta-feira (18/05), funcionarão normalmente.

Na sexta-feira (19/05/2017), o comércio abre em horário normal, o Boulevard das 10:00 às 20:00 e os supermercados, normal. No sábado, 20, o comércio vai ser fechado; o shopping das 10:00 às 16:00 e os supermercado das 07:00 às 20:00 horas.

O comércio não abre no domingo e volta a funcionar na segunda-feira (22/05), a partir das 10:00 horas, mesmo horário do Boulevard Shopping e os supermercados abrirão às 08:00 horas.

Nas repartições públicas, não sujeitas a regime de plantão, o expediente na quinta-feira será das 07:00 às 13:00 , e ponto facultativo na sexta-feira e na manhã de segunda-feira.

O atendimento aos cidadãos, em todos os órgãos da administração municipal, será retomado a partir das 14:00 às 18:00 horas, da segunda-feira.