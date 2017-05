Coluna de Antônio José Larangeira de 22 de maio de 2017

Ronaldo na Sudene e Consulado

Na sua estada em Recife, quando esteve na Sudene, na quarta-feira última (17/05/2017), o prefeito José Ronaldo de Carvalho, ladeado pelos secretários de Planejamento, Carlos Brito, e de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico Antônio, Carlos Borges Júnior, foi recebido pelo superintendente Marcelo Neves, com quem cumpriu uma agenda de trabalho e depois uma audiência junto à cônsul de Assuntos Políticos e Econômicos dos Estados Unidos no Brasil, Paloma González, com quem tratou da atração de investimentos no setor energético renovável no município. Sudene e a Prefeitura de Feira de Santana deram os primeiros passos para a construção de um programa de atividades para estimular o desenvolvimento econômico do município.

Apagão

No segundo dia de festa da maior micareta do Brasil, ocorreu um apagão que durou alguns minutos com falta de energia no sitio da folia e apesar do imprevisto os foliões continuaram curtindo a festa, e a Polícia Militar dobrou a atenção nas ruas. Porém, em função disso, houveram algumas confusões e há relatos de um homicídio durante o momento de escuridão. A gestora da Coelba, Cleriane Rodrigues, foi ágil nas providências e explicações à comunidade.

Alto padrão

Considerado um polo promissor na Bahia, com o 3º maior PIB do estado, superior a R$ 10 milhões, Feira de Santana tem atraído investidores devido à localização estratégica e aos perfis comercial, industrial e educacional. O setor imobiliário é outro segmento que está em ascensão. Prova disso é o investimento de R$ 50 milhões da Alphaville Urbanismo no município, o que movimentou a economia local e gerou diversos empregos diretos e indiretos. Às margens da BR-116, no KM 430, a empresa construiu o primeiro bairro planejado de alto padrão de cidade, visando proporcionar conforto, segurança e contato com a natureza. “O Alphaville Feira de Santana é o único empreendimento da região 100% entregue e à disposição dos clientes que quiserem adquirir os últimos lotes”, afirma o gerente comercial Nordeste da Alphaville Urbanismo, André Nasi.

La Vem Elas

Sucesso total alcançou, como ocorre todos os anos, a apresentação do bloco La Vem Elas, na micareta, quando homens se vestem de mulher, e que este ano os seus integrantes usaram a fantasia “santinhas” sob a animação de Psirico, o que chamou a atenção pelas asinhas simbolizando o desejo de paz.

La Vem Eles

Este ano no circuito Maneca Ferreira a novidade da Micareta, foram mulheres que estrearam o bloco “Lá Vem Eles”, que concorreu com o bloco masculino “Lá Vem Elas” – onde os homens se fantasiam com roupas femininas e o “Lá Vem Eles” em que as mulheres desfilam fantasiadas com vestes masculinas, e bem provocante. Em seu ano de estreia, o bloco foi inspirado na Polícia Militar, todavia mais despojado.