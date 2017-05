Coluna de Antônio José Larangeira de 20 de maio de 2017

Antônia Velloso receberá Comenda

Ao completar 80 anos de idade, a atriz Antônia Velloso, vai receber da Câmara Municipal de Feira de Santana, a Comenda Maria Quitéria, com sessão solene que ocorrerá na próxima quinta-feira (25/05/2017), em projeto de decreto legislativo de 2015, de autoria do vereador José Carneiro (PSDB). Considerada um dos maiores nomes do teatro feirense, Antônia Maria Guimarães Velloso é professora formada pelo Colégio Santanópolis, ingressou no teatro em meados dos anos 1960. Participou de três grupos locais – Sociedade Cultural e Artística de Feira de Santana (Scafs), Teatro Experimental de Feira (TEF) e Movimento de Estudos Teatrais e Artísticos (Meta). Sua estreia foi como a Rainha Negra em “O Boi e o Burro a Caminho de Belém”, de Maria Clara Machado, direção de Carlos Petrovich, ao lado de Margarida Ribeiro, Luciano Ribeiro, Antonio Miranda e Gildarte Ramos, entre outros, em 1965. Seu maior destaque foi na montagem da Scafs e do Meta de “Natal em Gotham City”, com direção de Deolindo Checcucci, que causou polêmica por ser considerado pela Ditadura como contrário à moral católica. Antônia Velloso participou dos filmes “Akpalô”, de Deolindo Checcucci e José Frazão, 1972; e como Carol em “Anjo Negro”, de José Umberto, 1972, ambos do chamado cinema undergound baiano. Apesar do seu nome de destaque no teatro, passa uma vida difícil financeiramente e sem apoio das autoridades e dos amigos.

Em revista

A aluna Cândida Caroline de S. Leite, estudante do curso de bacharelado em Geografia da Uefs teve um artigo incluído na edição mais recente da Revista Territorium, publicada pela Universidade de Coimbra, Portugal. O artigo foi resultado do seu projeto de Iniciação Tecnológica (Pibit/Cnpq) que foi premiado como melhor trabalho no Seminário de Iniciação Científica (XIX Semic) em 2015, e que, além disso, representou a Uefs na Jornada Nacional de Iniciação Científica que ocorreu em 2016, durante a Reunião da SBPC. O trabalho teve por objetivo avaliar as áreas ocupadas pela samambaia Dicranopteris flexuosa no Parque Nacional da Chapada Diamantina (PNCD), entre os anos de 2002 e 2014, utilizando técnicas de Sensoriamento Remoto e algoritmos de Redes Neurais. Uma parceria importante para o desenvolvimento do projeto foi o ICMBio (Instituto Chico Mendes), gestor do PNCD, com informações e ajuda em campo.

Micareta

O prefeito José Ronaldo de Carvalho presidiu, na noite de quinta-feira, a cerimônia de coroação da rainha da Micareta Jaize dos Santos, as princesas Alana Santos e Suzana Ferreira, juntamente com o Rei Momo Newton Carvalho. Foi um ato concorrido no sitio da folia. Animou a primeira noite oficial da Micareta de Feira de Santana, a banda Duas Medidas trouxe para o circuito Maneca Ferreira muito som de grandes sucessos do sertanejo universitário.

Teatro

O Domingo Tem Teatro, Projeto realizado há 12 anos pela Cia. Cuca de Teatro vem proporcionando ao grande público uma vasta e rica programação de Teatro que acontece sempre aos domingos às 10h30 no teatro do CUCA. Além dos espetáculos teatrais, a característica marcante do Domingo Tem Teatro está na sua capacidade múltipla de trazer para o público atividades diversificadas de arte, cultura e entretenimento que são oferecidas antes do espetáculo começar. E depois de tantas vivências e aprendizados múltiplos chegou a hora do público se dirigir à sala principal do teatro para prestigiar a última apresentação do espetáculo “O Circo de Soleinildo” do premiado grupo Operakata de teatro de Vitória da Conquista, um espetáculo que emocionou a plateia, em especial um grupo de alunos surdos do Colégio Municipal Joselito Amorim, que puderam apreciar um espetáculo sem fala, mas com gestos e símbolos que emocionaram a todos.