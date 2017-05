Coluna de Antônio José Larangeira de 19 de maio de 2017

Alphaville investe R$ 50 milhões

Considerado um polo promissor na Bahia, com o 3º maior PIB do estado, superior a R$ 10 milhões, Feira de Santana tem atraído investidores devido à localização estratégica e aos perfis comercial, industrial e educacional. O setor imobiliário é outro segmento que está em ascensão. Prova disso é o investimento de R$ 50 milhões da Alphaville Urbanismo no município, o que movimentou a economia local e gerou diversos empregos diretos e indiretos. Às margens da BR-116, no KM 430, a empresa construiu o primeiro bairro planejado de alto padrão de cidade, visando proporcionar conforto, segurança e contato com a natureza. “O Alphaville Feira de Santana é o único empreendimento da região 100% entregue e à disposição dos clientes que quiserem adquirir os últimos lotes”, afirma o gerente comercial Nordeste da Alphaville Urbanismo, André Nasi. Com a construção do empreendimento, a população de Feira de Santana ainda foi contemplada com as contrapartidas da Alphaville. “Com o apoio da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, demos continuidade à duplicação da Avenida Rio de Janeiro, visando facilitar o fluxo de carros dos moradores da região”, explica o representante da marca.

A iluminação custará R$ 100 mi

O assunto é a nova iluminação de Feira de Santana, que vai transformar a cidade em uma das mais iluminadas do Brasil. Uma lâmpada LED tem garantia de dez anos de durabilidade e, eventualmente, manifestando algum defeito, dentro deste prazo, a empresa responsável pela fabricação, por força contratual, se obriga a fazer a reposição sem nenhum ônus adicional ao contratante. Além disso, uma luminária com tecnologia dos diodos emissores de luz é capaz de evitar a emissão de 0,4 toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Multiplique isso por milhares de pontos de luz em uma cidade e chegará a um montante significativo de gases que deixam de poluir nosso planeta. O investimento (que será arcado pela empresa que se sagrar vencedora da licitação, através de uma Parceria Público-Privada (PPP) com a Prefeitura Municipal) está orçado em R$ 100 milhões, ao logo dos 35 anos.

Planserv

O Planserv informou através da mídia a relação de postos de atendimentos em Feira de Santana. Tem hospital, clinicas e uma especifica de emergência. Aliás, um hospital de emergência para crianças é de suma importância, como o Bambinos, construído recentemente, e segundo informam tem uma boa equipe medica. Se faz necessária a sua parceria.

O eu ou ele

Na manhã de ontem, em seu programa Jornal Transamérica, o radialista e deputado estadual Carlos Geilson (PSDB), declarou que ou sai da presidência do PSDB o senador Aécio Neves ou sai ele do partido. “Aécio deve sair da presidência do partido ou saio eu. Não tem condições de presidir o partido. O PSDB tem que tomar uma posição. Não quero dizer que ele seja culpado. Até porque todos são inocentes até que se prove o contrário”, declarou Carlos Geilson tendo em vista as delações de executivos do grupo J&F, proprietário da marca JBS envolvendo o nome de Aécio Neves.

Plano de Desenvolvimento

Feira de Santana vai receber Sudene, um Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico. Na quarta-feira (17/05/2017), o prefeito José Ronaldo de Carvalho esteve no Recife-PE em reunião com o superintendente do órgão federal, Marcelo Neves, oportunidade em que fez apresentação dos preparativos que estão sendo adotados para a elaboração do Plano. Trata-se de um projeto complexo, de custo elevado, que será totalmente bancado com recursos orçamentários daquele organismo governamental. Segundo ele, o Plano vai “oferecer alternativas e dar direcionamento para a ampliação da cadeia econômica, além de melhor definir as novas aptidões do município, na era da tecnologia e globalização”.