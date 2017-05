Coluna de Antônio José Larangeira de 18 de maio de 2017

Micareta, ano 80

Começa hoje (18/05/2017) a Micareta de Feira de Santana, que completa oitenta anos de existência, surgindo naquela oportunidade, após a semana da páscoa. Este ano, por causa da crise financeira do país, vários blocos resolveram não sair, todavia, o prefeito José Ronaldo de Carvalho optou pela alternativa de realizar uma festa para o folião pipoca e por este motivo contratou vários artistas e bandas que farão a festa para o povo em cima dos trios elétricos. Por outro lado, para quem não quer pular na rua, existem as opções dos grande camarotes com uma serie de mordomias e atrações, com destaques para o Top do Dj Agenor, Dicamarote e Central. Não deixará de ser uma grande festa momesca e maior micareta do país.

Licitação

O prefeito José Ronaldo de Carvalho autorizou o Departamento de Licitação e Contratos da Prefeitura Municipal a abrir o processo licitatório internacional que vai definir a empresa que vai explorar, durante 35 anos, a implantação de uma nova tecnologia na iluminação pública de Feira de Santana, substituindo os 52.085 pontos de luz servidos por lâmpadas tradicionais, por lâmpadas LED (Light Emitter Diode). Por se tratar de uma licitação internacional, vai ao encontro da política de sustentabilidade implementada pelo Governo José Ronaldo, considerado um item fundamental, tanto pelas empresas privadas quanto pelo setor público. Uma lâmpada LED tem garantia de dez anos de durabilidade e, eventualmente, manifestando algum defeito, dentro deste prazo, a empresa responsável pela fabricação, por força contratual, se obriga a fazer a reposição sem nenhum ônus adicional ao contratante. O investimento (que será arcado pela empresa que se sagrar vencedora da licitação, através de uma Parceria Público-Privada (PPP) com a Prefeitura Municipal) está orçado em R$ 100 milhões, ao logo dos 35 anos.

Para João Marinho

Foi abraçado por amigos os mais diversos, o secretário de Administração do Município, João Marinho Gomes Junior, que completou data natalícia. Não sobrou para os cumprimentos.

Curta de TCC

O curta-metragem, formato digital, “Onde os Pássaros Se Escondem”, realizado por Ludmila de Oliveira e Dimas Oliveira, com imagens de Volney Menezes, apresenta flora e fauna vistas sob as formas e cores construídas pela imaginação do artista plástico Gil Mário. Trata-se do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana (Unef), que foi defendido publicamente em 6 de junho de 2011. Em 25 de março de 2012, a TV Olhos d’Água, da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) exibiu o trabalho no espaço “Outros Olhares”.

Nat de Dilton Coutinho

Esteve completando idade, quarta-feira passada, o radialista Dilton Coutinho, âncora do programa “Acorda Cidade”, que é possuidor da maior audiência do horário na Rádio Sociedade de Feira de Santana. Não precisa dizer que o mesmo foi festejado por gregos e troianos dos mais diversos segmento sociais da cidade.