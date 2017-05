Coluna de Antônio José Larangeira de 17 de maio de 2017

Ministros em Feira

Até o dia 26 de maio de 2017 deverão ser vacinadas, em todo o Brasil, 54,2 milhões de pessoas que integram o público-alvo, e em Feira de Santana a meta é atingir mais de 112.423 pessoas. Este foi o motivo da visita à esta cidade do ministro da Saúde Ricardo Barros, que esteve acompanhado dos seus colegas da administração federal, ministros Antônio Imbassahy (Secretaria de Governo) e Luislinda Valois (Direitos Humanos). A comitiva foi recebida pelo prefeito José Ronaldo de Carvalho. Após a recepção no Aeroporto João Durval Carneiro, eles seguiram para a Secretaria de Saúde, onde foi realizada a solenidade oficial de lançamento do Dia “D” de vacinação contra a gripe. Após ser vacinado no local, Ricardo Barros ressaltou a importância da população se proteger. Na oportunidade o ministro anunciou a informatização do sistema de saúde que irá acontecer em todo o país. O secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas, disse que “o prefeito José Ronaldo tem sido um parceiro da Secretaria Estadual de Saúde. No mês passado inauguramos na cidade uma Policlínica, e o prefeito concordou em ampliarmos a capacidade de atendimento para outros municípios da região”, lembrou.

Empreendimentos

O professor Jodilton Oliveira Souza, presidente do Grupo Nobre autorizou a sua equipe técnica, capitaneada pelo arquiteto Luis Humberto de Carvalho, a elaborar dois importantes projetos para a educação e saúde em Feira de Santana. Refiro-me a implantação ao lado da UNEF, aproveitando um espelho d´agua de uma lagoa ali existente, de um parque arborizado com equipamentos de última geração que servirá para ginastica, caminhadas e usos exclusivos para educação física. O outro é a construção onde hoje funciona a Estação da Música, de um hospital escola, que será agregado à FAN, com o objetivo de servir ao futuro curso de medicina. São empreendimentos da iniciativa privada que valorizam Feira de Santana.

Coelba

Com a finalidade de apresentar o planejamento de segurança da Micareta, executivos da Coelba reuniram representantes dos veículos de comunicação da cidade. Além de proporcionar a garantia da segurança da rede elétrica, durante os quatro dias da folia, foi mostrado como novidade o carro de Termovisão, um veículo equipado com câmera de zoom com capacidade de ampliar a imagem 40 vezes mais em 360 graus e uma câmera térmica, capaz de identificar o ponto aquecido fora do normal da rede, evitando uma possível interrupção da energia. Foram anfitriões pela Coelba a gestora Cleriane Rodrigues e o superintendente da Bahia, Sergio Melo.

LDO na Câmara

A governo municipal de Feira de Santana, entregou à Câmara Municipal a Lei de Diretrizes Orçamentárias, através do secretário de Planejamento, Carlos Brito, que esteve acompanhado do assessor de orçamento, Luiz Ivan. Coube ao presidente do Legislativo, Reinaldo Miranda, receber o documento. Presente também ao encontro o líder do governo, vereador José Carneiro (PSDB). A meta anual de despesas previstas é de 1.184.888.644,00.