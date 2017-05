Coluna de Antônio José Larangeira de 16 de maio de 2017

Veloso, ano oitenta

Completou sexta feira última (12/05/2017), oitenta anos de vida bem vivida, João Veloso, nascido João Francisco de Almeida Veloso, um dos mais destacados e respeitados delegados da Policia Civil da Bahia. O evento foi festejado no camarote da 25ª.Feijoada do Larangeira, sábado no Armazem Privilege, ao lado de sua esposa Martine Vergne Veloso, sua filha, a médica Rohna, e o marido, o empresário Renato Vieira Junior, além de vários amigos que foram cumprimentá-lo, como a jovem senhora Sylvia Oliveira.

Alphavile em Feira

Considerado um polo promissor na Bahia, com o 3º maior PIB do estado, superior a R$ 10 milhões, Feira de Santana tem atraído investidores devido à localização estratégica e aos perfis comercial, industrial e educacional. O setor imobiliário é outro segmento que está em ascensão. Prova disso é o investimento de R$ 50 milhões da Alphaville Urbanismo no município, o que movimentou a economia local e gerou diversos empregos diretos e indiretos. Às margens da BR-116, no KM 430, a empresa construiu o primeiro bairro planejado de alto padrão de cidade, visando proporcionar conforto, segurança e contato com a natureza. “O Alphaville Feira de Santana é o único empreendimento da região 100% entregue e à disposição dos clientes que quiserem adquirir os últimos lotes”, afirma o gerente comercial Nordeste da Alphaville Urbanismo, André Nasi, que ainda destaca que a Fundação Alphaville incentivou a criação de dois projetos sociais no município.

Escola do SESI

Serviço Social da Indústria (Sesi) Bahia inaugura na próxima quinta-feira, 18, às 10h30, em Feira de Santana, seu mais novo equipamento, a Escola Sesi José Carvalho. Com 4.390m² de área construída, a escola faz parte do edifício que reúne ainda os serviços de qualidade de vida (saúde e segurança do trabalho) do Sesi e a unidade do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), no município. O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e do Conselho Regional do Sesi Bahia, Ricardo Alban, e o superintendente do Sesi Bahia, Armando da Costa Neto, além de lideranças da indústria e personalidades participam da solenidade de inauguração.

BB Procon

A equipe de fiscalização do Procon interditou na sexta-feira, 12, a agência do Banco do Brasil localizada na Rua Conselheiro Franco. A medida foi adotada por descumprimento a Lei Municipal 3.622/16, que determina as instituições financeiras que atendam no caixa ao seu cliente no tempo máximo de 15 minutos. A interdição foi pelo prazo de três dias ou até que a agência apresente algum plano de melhoria dos serviços “devido às recorrentes reclamações sobre a má prestação de serviço, o descumprimento da lei dos 15 Minutos e a reincidência de práticas abusivas”. Caso descumpra o ato de interdição o banco sofrerá multa de R$ 50 mil por dia.

Feijoada elogiada

A 25ª. Feijoada do Larangeira tem sido prestigiada pela qualidade do feijão e arroz servidos ao público, que vem tendo a cada ano elogios gerais dos produtos em pauta. Tudo isto, tem sido uma gentileza do empresário Walfrides Tadeu. Tem agradado em cheio aos convidados.