Coluna de Antônio José larangeira de 13 de março de 2017

Hoje, a 25ª.Feijoada do Larangeira

Logo mais às 13 horas, todos os caminhos se convergirão ao Armazem Privilege, oportunidade em que acontecerá a tradicional Feijoada do Larangeira, que este ano completa bodas de prata, sempre louvando Yeshua. Animação será das bandas Duas Medidas, Grupo Acelerou e Raylan Sapalacio. A abertura do evento terá louvor ao Senhor Jesus através do Bispo Roque Hudson e a Pastora Neide Mamona. O ambiente estará bem decorado e será servida, regando a feijoada e as iguarias que estarão na pauta, a geladíssima cerveja Kaiser e refrigerantes da linha Coca Cola.

Imóveis valorizados

De acordo com a pesquisa do ramo imobiliário do país, que analisou preços em 203 cidades brasileiras, feita pela Fipe, Feira de Santana possui em prédios novos, o preço médio por metro quadrado de R$ 4.027,00, sendo os bairros mais valorizados Ponto Central, Santa Mônica e Sim. Por outro lado tem o preço do metro quadrado do prédio usado é de R$ 2.791,00, sendo os bairros mais valorizados Capuchinhos, Centro e Muchila. No Nordeste, foram 25 cidades pesquisadas, sendo cinco na Bahia: Salvador, Lauro de Freitas, Mata de São João, Feira de Santana e Camaçari.

Não foi ao enterro

O vice-prefeito de Feira de Santana, Colbert Filho, que estava em Brasília quarta-feira (10/05/2017), não compareceu ao velório e enterro do ativista político de esquerda Sinval Galeão, que faleceu na noite de terça-feira. Presidente do PMDB Municipal, Colbert Filho emitiu uma nota de pesar em nome da legenda.

Dia das mães

Hoje, todo o Boulevard Shopping funcionará das 9 às 23 horas e amanhã, domingo, Dia das Mães, estará aberto das 10 às 22 horas. Os horários são válidos tanto para as lojas quanto para a praça de alimentação. Mais tempo e conforto para você comprar o presente da mamãe.

Mais que jogos

O prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, sobre o questionamento do vereador Zé Filé (Pros) a respeito do valor da locação do Estádio Joia da Princesa para o show de Roberto Carlos, no próximo dia 26, declarou à mídia: “Tenho evitado falar sobre esse assunto, pois foi o maior cantor da história do Brasil que escolheu Feira de Santana. Estamos orgulhosos, é a quinta vinda dele ao município. A Prefeitura fez a sua parte. O valor pago é maior que 10 jogos do Campeonato Baiano”. AM)