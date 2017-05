Coluna de Antônio José Larangeira de 12 de maio de 2017

Feijoada, amanhã

Amanhã (13/05/2017), todos os caminhos da sociedade do eixo Salvador-Feira de Santana, se convergirão ao Armazem Privilege, para as bodas de prata da 25ª.Feijoada do Larangeira, que será uma homenagem à Yeshua. Toda animação será das bandas Duas Medidas, Grupo Acelerou e Raylan Sapalacio. Na oportunidade haverá um serviço all inclusive, onde serão servidos a geladíssima cerveja Kaiser, os refrigerantes Coca Cola, além da tradicional feijoada e iguarias as mais diversas.

Não estou na Lava Jato, Ronaldo

O prefeito José Ronaldo de Carvalho, aproveitou a inauguração de uma praça na localidade de Candeal II, na zona rural de Feira de Santana, para dizer em alto e bom som de que ninguém vai encontrar seu nome na Lava Jato, operação que investiga envolvimento de políticos em atos de corrupção junto a empresas e a Petrobras. “Não estive, não estou e não vou estar na Lava Jato”, declarou.

Funções do Joia

A Lei nº 483/66, que sofreu alterações através da Lei 1823/1995 e que estabelece normas para o funcionamento do Estádio Municipal de Feira de Santana diz: Serão admitidos, no Estádio Municipal de Feira de Santana, jogos torneios, campeonatos e quaisquer outras atividades desportivas ou festas cívicas, com a participação de clubes ou organizações desportivas amadoristas ou profissionais, com entradas pagas ou não, mediante acordo ou convênio com a Prefeitura Municipal, respeitando o calendário oficial aprovado. A Lei diz ainda que o Estádio Municipal destina-se ao incentivo da Educação Física, à eugenia da raça e ao desenvolvimento do desporto estudantil e amadorista. É Joia da Princesa.

Edis em viagens

Estarão em São Paulo entre os próximos dias 17 e 21 os vereadores evangélicos Edvaldo Lima (PP) e Marcos Lima (PRP) para participarem de curso. Não será desta vez que os edis novos estarão nestas viagens proporcionados pela Casa da Cidadania.

Jorge Wagner

O jogador feirense Jorge Wagner, campeão da Taça Libertadores pelo São Paulo, que até o mês passado jogou no Fluminense de Feira, deverá ser o Embaixador do Touro do Sertão. Designação que permitirá ao mesmo representar o Fluminense de Feira Futebol Clube no país e no exterior. E já como primeiras missões, uma parceria com o Esporte Clube São Paulo e uma viagem ao exterior, que poderá ser ainda esse ano, tendo como destino Europa ou Ásia.

Roberto Carlos

Sobre o valor que os promotores do show de Roberto Carlos no Estádio Joia da Princesa, no próximo dia 26 de maio, vão pagar à Prefeitura Municipal de Feira de Santana, inquirido pelo vereador João Bililiu em parte está resolvida. O líder do governo José Carneiro (PSDB) informou que foram recolhidos R$ 30 mil aos cofres públicos.