Coluna de Antônio José Larangeira de 11 de maio de 2017

Fome Zero

As famílias vinculadas em uma das 31 associações cadastradas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social começaram a receber o leite do Programa Leite Fome Zero, na segunda-feira (08/05/2017). Foram distribuídos nos bairros George Américo e Santo Antônio dos Prazeres, no distrito de Humildes e no Dispensário Santana. A distribuição está sendo feita por etapa. A quantidade do leite, que é adquirido pelo governo do estado, com recursos do governo federal, ainda não é suficiente para atender a todos. O fornecedor alega que é por conta do período de estiagem. “Está sendo entregue apenas 30% da quantidade prevista”, afirma o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Ildes Ferreira, cuja pasta é responsável pelo cadastramento das entidades e por fiscalizar a distribuição do alimento. O benefício é destinado para as gestantes, crianças até sete anos e idosos – com idade a partir de 65 anos.

Novo consultório

A odontóloga Diana Aranha, concluiu o seu novo consultório no Edifício Premier, localizado na avenida Getúlio Vargas, e fará inauguração dentro de mais algumas semanas. Se dividirá as suas atividades entre este e a Clínica Odontodia, também de sua propriedade, onde trabalha com uma grande equipe.

Cresce Geilson

O deputado estadual Carlos Geilson (PSDB), a cada dia que passa vem obtendo apoio os mais diversos, mais precisamente de vereadores e de políticos à sua reeleição. A perspectiva é que deverá ser um dos mais votados no próximo pleito eleitoral.

Suvaco

O bloco Suvaco da Quitéria, que estará na avenida pela quarta vez na Micareta de Feira de Santana, que acontecerá de 18 a 21 deste mês, vai homenagear o artista feirense Juraci Dórea. Quanto aos computadores que distribui anualmente, desta vez serão contemplados os estudantes da Escola Maria das Graças Mendonça, no distrito de Jaguara.

Feijoada

Restam poucas horas para a realização da mais badalada festa pré micaretesca de Feira de Santana. Refiro-me à 25ª. Feijoada do Larangeira, que terá como atrações Duas Medidas, Grupo Acelerou e Raylan Sapalacio. La se reunirá o melhor da sociedade baiana, no Armazem Privilege.

Falece ativista

Faleceu na noite de terça feira, às 21h30, na UPA do Hospital Geral Cleriston Andrade (HGCA), o presidente do PSB de Feira de Santana, Sinval Galeão. Comunista histórico do antigo PCB, Sinval Galeão estava com problemas de saúde a algum tempo. O sepultamento foi às 15h no cemitério São Jorge de ontem.