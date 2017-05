Coluna de Antônio José Larangeira de 10 de maio de 2017

Wilson Cardoso de volta

Após vários anos residindo em Andarai, onde se dedicou ao agronegócio, está de volta um dos mais respeitados empresários que aqui residiu. Refiro-me a Wilson Cardoso, que inaugurou domingo (07/05/2017) a empresa Grande Chapada. Presentes, prefeito José Ronaldo de Carvalho, os secretários de Estado Jaques Wagner e Jerônimo Rodrigues, deputado estadual Zé Neto, empresários e convidados.

Camarote

O Dj Agenor estará capitaneando mais uma vez o seu camarote na micareta de Feira de Santana, trazendo grandes atrações e reunindo a gente vip da sociedade feirense para o seu Espaço Top.

Retorno

Após algumas semanas no Reino Unido, onde comemorou o aniversário da sua esposa Sylvia, festivamente, num dos endereços gastronômicos mais badalados de Londres, o jovem empresário Dario Mascarenhas de Oliveira Neto II. No concorrido almoço, foram abraçá-la Marcos Bahiense e Priscila, além de Tom Laranjeira e Gabi.

Micareta no Boulevard

Banda Eva, Paula Sanffer, Chicabana e Alinne Rosa são as grandes atrações do ‘Papo de Trio’, iniciativa do Boulevard Shopping que promete agitar os feirenses enquanto a Micareta não chega. A proposta é levar os artistas para a Praça de Alimentação do empreendimento, com transmissão direta de três rádios da cidade até hoje com enceramento pela Rádio Princesa e a cantora Alinne Rosa, das 20h às 22h.A Micareta de Feira de Santana, considerada a segunda maior festa de rua da Bahia – atrás apenas do Carnaval de Salvador – está programada para acontecer entre os dias 18 e 21 de maio.

Nat de João Durval

Esteve em data aniversária sendo felicitado em Salvador, onde reside, o ex-senador da República, João Durval Carneiro. De Feira de Santana, sua terra natal, recebeu milhares de mensagens.

Falecimento

Faleceu na sexta-feira, 5, em Salvador, o juiz e ex-vereador Antônio Pinto, irmão do ex-deputado José Francisco Pinto. O corpo foi velado no Salão Nobre da Prefeitura e o sepultamento aconteceu às 15h de sábado no Cemitério Piedade. Juiz aposentado, Antônio Pinto foi eleito vereador duas vezes – 1958 e 1962. No exercício da vereança, coube a Antônio Pinto conceder o primeiro título de Cidadão Feirense, sendo Monsenhor Mário Pessoa o laureado. Em 2011, no Dia da Cidade, recebeu a Ordem do Mérito, no Grau de Comendador. (Colaboração Adilson Simas)