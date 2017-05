Coluna de Antônio José Larangeira de 09 de maio de 2017

Feijoada do Larangeira

Começou a contagem regressiva para a realização da 25ª.Feijoada do Larangeira, que acontecerá sábado próximo com louvor a Yeshua e animação das bandas Duas Medidas, Grupo Acelerou e Raylan Sapalacio. Caberá aos organizadores Ingrid Larangeira e Marcos Araujo receber seus convidados do eixo Salvador-Feira de Santana. Vai será remenda a festa…

Aumento da gasolina

Enquanto numa boa parte do país, a gasolina baixou de preço, em Feira de Santana, onde se tem o combustível mais barato da Bahia, a mesma disparou para quase R$ 4,00 em alguns postos. A que se deve?

Astronomia

O Mestrado Profissional em Astronomia da Universidade Estadual de Feira de Santana, está com inscrições abertas até o dia 30 de maio de 2017 realizadas por meio da ficha de inscrição disponível na homepage da Uefs. O Mestrado tem como missão formar e capacitar professores dos Ensinos Fundamental, Médio e Superior (redes municipal/estadual e particular de ensino) assim como profissionais de Museus e Centros de Ciências com atuação nas áreas de Física, Química, Matemática Biologia, História e Geografia, para o exercício e a construção de conhecimentos de forma interdisciplinar e contextualizada.

Festival

Com o “Hino à Feira” dobrados, marchas, boleros, MPB, momentos inolvidáveis de música de qualidade foram proporcionados na noite de quinta-feira, 4, na abertura do VI Festival de Filarmônicas Princesa do Sertão, promovido pela Fundação Senhor dos Passos, através do Núcleo de Preservação da Memória Feirense, no Casarão Fróes da Motta. A plateia presente aplaudiu de pé as apresentações da Sociedade Euterpe Feirense – única entidade presente em todas as edições do festival – e da Associação Educacional e Musical 5 de Março – Filarmônica 5 de Março, fundada há 120 anos, em 1897, em Muritiba. “É a música sendo acreditada como instrumento de inclusão e transformação social”, afirmou Carlos Brito, dirigente da Fundação Senhor dos Passos.

Como nas edições anteriores, as filarmônicas participantes se apresentam sem disputa de concurso e premiação. Com mais de 95 anos de fundada, a Euterpe Feirense, sob a regência do maestro Márcio Bandeira, com 16 componentes, executou “Hino à Feira”, de Georgina Erismann; “Dobrado 220” (Avante Camaradas!), de Antonio Manoel do Espírito Santo; “Marcha Helena Ferreira”, de Nilo Souza; “Bolero Dr. Osvaldo Pirajá”, de Armando Nobre; e “Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso, com arranjo do Sargento Queiroz. Pela primeira vez no Festival de Filarmônicas, a Filarmônica 5 de Março, com corpo musical constituído por 28 integrantes – a maioria de jovens músicos oriundo da sua escolinha -, sob a regência do maestro Fraga, executou três dobrados, uma marcha.

Adeus de Bindá

Após 25 anos cantando na Micareta de Feira de Santana, o cantor e compositor Paulo Bindá anuncia que não participará mais da folia feirense nos próximos anos, se declarando feliz pelos seus 30 anos de carreira. “Já vivi histórias incríveis tanto na Bahia, quanto em outros estados. Me sinto feliz e realizado”, declara. Este ano o cantor se despede dos trios com chave de ouro, levando para a avenida toda a sua alegria e energia, marcas inconfundíveis de sua carreira. Ele promete levar muitos convidados para o seu trio.