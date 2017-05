Coluna de Antônio José Larangeira de 08 de maio de 2017

Cel. Adelmário na reserva

Por força regimental da Policia Militar do Estado da Bahia, o coronel PM Adelmário Xavier, depois de ocupar a maior parte e mais destacados cargos da corporação, estando à frente na atualidade no Comando de Policiamento Regional Leste, em Feira de Santana, onde vem realizando excelente trabalho, deixa esta importante função de serviço à comunidade e vai para reserva a partir do mês de setembro próximo. É responsável por um legado de trabalho sério, honesto e dinâmico na Bahia à frente da PM e é possuidor de condecorações das mais diversas instituições do País, pelos serviços prestados. É casado com a professora Alfreda Maria Silva Campos Neta Xavier, com quem tem dois filhos, Diego e Tâmara, e uma neta, Maria Eduarda.

Direito FAN

Por avaliação do MEC, o curso de Direito da Faculdade Nobre alcançou o primeiro lugar entre todas as instituições do Brasil, logrando o primeiro lugar com conceito final de nota 5. O presidente do Grupo FAN, professor Jodilton Oliveira Souza, não se contém de alegria pelo sucesso de sua instituição educacional de nível superior.

Projeto

Os professores Marcos de Araújo Paz e João Bosco Gertrudes, integrantes do Departamento de Tecnologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (DTEC/Uefs), participaram de um projeto de pesquisa promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) com o intuito de desenvolver novas formas de transmissão de energia a longas distâncias. O projeto multi-institucional teve início em 2008 e culminou, no mês de abril de 2017, com a publicação do livro “Transmissão de Energia a Longas Distâncias com a Tecnologia Meia Onda”.

Uber

Feira de Santana ganha mais um meio de transporte não oficial. Trata-se do Uber, sistema que já é utilizado em boa parte do mundo desenvolvido, através de aplicativo Uber. O problema é que ainda é clandestino.

Sobre fluidos

Nesta segunda-feira (08/05/2017), às 15 horas, o Museu Parque do Saber promoverá uma conferência do pesquisador e físico Ivan da Cunha Lima, dentro da programação Palestras com Pesquisadores. O tema a ser abordado será sobre os modelos de fluidos. “Agua mole em pedra dura, tanto bate até que fura”.