Feira de Santana: Chá de Conversa e Som destaca trajetória da cantora feirense Maryzélia

A trajetória da cantora feirense Maryzélia Santos Conceição, um dos mais importantes nomes surgidos no cenário artístico de Feira de Santana na última década, será destacada na 19ª edição do Chá de Conversa e Som. O evento ocorre na quinta-feira (25/05/2017), a partir das 19h30, no Espaço Malungo – Centro de Capoeira Angola, que está em novo endereço, na Avenida Ayrton Senna, nº 4978, 1° andar. bairro Conceição, ao lado da pizzaria Massa Mania.

Maryzélia começou a carreira como integrante do grupo de samba e choro “Entre Amigos”, liderado pelo músico Seu Didi, mas em 2009 decidiu partir para um novo projeto, que recebeu o nome de “Maryzélia e Os Coisinho”.

Os resultados da nova investida foram expressivos e a cantora se tornou figura obrigatória em alguns dos mais importantes projetos e eventos musicais da cidade, como Micareta, Mostra Sesc de Artes, Feira do Livro, Movimento “O Beco é Nosso”, Coletivo Unidos Pelo Samba, Bloco Tracajá, “O Centro tem Cultura”, entre outros.

Residindo atualmente no Rio de Janeiro, Maryzélia amplia seus horizontes musicais de forma expressiva a cada dia e sob a produção do experiente Paulo Debétio tem se apresentado em espaços privilegiados no cenário carioca.

Com o tema “Maryzélia. Seu samba, sua história”, o Chá de Conversa e Som também destacará o trabalho do talentoso músico Rodrigo Pirikito, que acompanha a artista desde o início da carreira solo. A versatilidade e a competência de Pirikito são reconhecidos por onde ele se apresenta.

O Chá

O Chá de Conversa e Som é um evento da sociedade civil, de acesso gratuito e classificação livre e fundamenta-se em encontros temáticos para “bate-papos” que girem em torno da cultura feirense, territorial e estadual.

A proposta, idealizada em 2012 pelo artista plástico e percussionista Gabriel Ferreira, foi produzida em variados espaços da Feira de Santana como o Centro de Cultura Amélio Amorim, Cidade da Cultura e Museu de Arte Contemporânea (Mac).

A atividade é organizada pelo Coletivo Chá, composto por Gabriel Ferreira, Bel Pires (Grupo de Pesquisa Populações Negras/Uneb e Malungo) e pelo radiojornalista e ativista cultural Elsimar Pondé.