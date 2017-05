Cão do 8º BPM encontra droga em Aeroporto de Porto Seguro

Ao concluírem o módulo prático do treinamento para atuação com cães, policiais do 8° Batalhão da Polícia Militar (Porto Seguro) apreenderam 200 gramas de maconha, no Aeroporto de Porto Seguro. Embora seja uma quantidade pequena a encontrada, ação indica o grande faro e preparo dos animais na identificação de entorpecentes.

Após dois dias de teorias sobre como proceder na condução de abordagem com cães, a instrução, que teve a participação de 18 profissionais, dentre eles PMs, policiais civis e agentes penitenciários do sul e extremo sul do estado, partiu para a prática.

Na manhã de hoje, uma blitz de abordagem a ônibus foi instalada na entrada de Porto Seguro, na altura do posto da Polícia Rodoviária Federal, com demonstrações de como os animais devem ser conduzidos.

Já no turno da tarde, a finalização do curso ocorreu no aeroporto, onde a droga foi encontrada. ” Isso demonstra a importância da utilização dos cães nas operações policiais de combate ao tráfico e, principalmente, da indispensável preparação dos nossos homens para lidarem com estes animais e saber compreendê-los”, afirmou o coordenador da instrução, comandante da 1ª Companhia do 8° BPM e responsável pelo canil, capitão Jádson Carneiro.

Participaram da capacitação quatro cachorros. Luna, uma labrador, e três malinois, Zorro, Donnah e Diva JawsPaws, esta última, responsável pela apreensão no aeroporto. O canil do 8º BPM, que funciona há dois anos, atende a outras 13 companhias da região sul, de acordo com a necessidade.