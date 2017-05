Cantora Cris Mel aposta no Sertanejo e lança novo álbum

O disco promocional 2017 inclui sucessos nacionais, como, ‘Vidinha de Balada’, ‘Acordando o Prédio’, ‘De Quem é a Culpa?’, ‘A Mala é Falsa’, entre outros hits. Além destes, há canções de autoria da cantora marcando seu lado compositora.

Cantora desde os 14 anos de idade, ela iniciou sua carreira profissional na banda Lordão, passando depois para o grupo Karrascos do Forró, e Capim Molhado. Em 2015 lançou seu primeiro projeto individual no gênero arrochadeira, quanto em 2016 recebeu o convite para ser vocalista da tradicional banda Gerasamba. Em 2017, Cris retoma sua carreira solo, cantando o estilo Sertanejo.

Segundo ela, todas essas experiências inspiraram seu novo trabalho marcado pela versatilidade musical, influenciado pelo forró, arrocha, samba, pagode e axé. O CD está disponível no site suamusica.com

Com a expansão do Arrocha, ritmo baiano que ganhou destaque nacional nos últimos anos, Cris Mel explica o termo “sofrência”.

“A sofrência é um sentimento. As canções românticas e apaixonadas traduzem o que as pessoas estão sentindo em suas relações amorosas, e o público se identifica com melodia e letra. Por isto, mais do que um novo ritmo dançante, a sofrência é um afeto, um estado de espírito”, define a cantora.

Outra novidade é as redes sociais da “loira do sertanejo” que aquecerá o canal de interação com os fãs, onde poderão interagir diretamente com a artista e ficar por dentro de tudo que rola em sua carreira.

Nascida em Itabuna, mas residente em Feira de Santana/Ba, Cris diz se considerar filha de Feira. “Eu adotei esta cidade como a minha casa”.

Mesmo que na infância não tenha convivido diretamente com a música dentro de casa, Cris Mel seguiu seu sonho e hoje conta com uma banda completa que a acompanha nos shows.

Atualmente sua carreira segue com produção independente.