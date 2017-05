Cantor Djalma Ferreira completou 28 anos de participação na Micareta de Feira de Santana

O cantor Djalma Ferreira realizou abertura da maior micareta do Brasil, em Feira de Santana. A apresentação aconteceu na quinta-feira (18/05/2017), puxando o folião pipoca, uma das maiores marcas do artista em mais de 28 anos carreira

Com grande sucesso nas apresentações, Djalma Ferreira, encanta o público com seu carisma e alegria. Além da Micareta de Feira, o cantor já participou de festas como o Carnaval de Salvador, Aracaju e Vitoria da Conquista, onde ganhou o prêmio de cantor revelação destes eventos, e festa em Portugal e Espanha e em diversas partes do Brasil.

O cantor apresentou repertório recheado de novos e antigos sucessos da música baiana além do clássico “Tê Tê Tê”, que foi premiada em diversas ocasiões desde o lançamento.

Esse ano o trio de Djalma foi transformando é um palco itinerante, como o tema ’50 anos de tropicalismo’ revivendo os carnavais dos anos 80. “Em 2017 o trio elétrico vai estar com um trabalho cenográfico no clima do tropicalismo, com a banda completamente caracterizada além do meu figurino ser um 100% tropicalismo para que os foliões possam sentir um pouco dos que foi este tempo”, comenta Djalma.

O figurino do cantor é assinado pela estilista e design de moda feirense Flavia Sacramento que já veste o artista a mais de 6 anos.

Além da sua apresentação individual, o cantor Djalma Ferreira foi convidado para duas participações especial no sábado a partir 14 horas ao lado da cantora Dilma Ferreira no bloco Bacalhau na Vara, o mais antigo bloco da cidade e no domingo a partir das 14:30 no Bloco Zerinho a lado da cantora Katê fazendo a festa para criançada.