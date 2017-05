Ausência de deputados em sessão plenária da ALBA provoca indignação

O deputado estadual Targino Machado encaminhou série de fotos, registradas no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) — entre as 14:41 e 14:42 horas, desta segunda-feira (08/05/2017) — onde é identificando um único parlamentar presente à sessão.

A imagem solitária do deputado Targino Machado, no plenário da ALBA, pode ser lida como a completa falta de compromisso público dos demais parlamentares baianos. Apesar dos inúmeros problemas existentes no país, os deputados parecem desconhecer que debater a situação do país e os problemas enfrentados pelos cidadãos é algo significativo.