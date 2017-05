Ao analisar gestão pública, deputado Targino Machado afirma que é porta-voz do povo, atua denunciado mazelas e propondo mudanças

Em nota, emitida nesta sexta-feira (12/05/2017), o deputado Targino Machada (PPS/BA) prestou esclarecimento sobre a atuação paramentar e críticas que dirige à setores da gestão pública e agentes políticos. “As nossas denúncias tomaram corpo na mídia e a mobilização popular aumentou. No momento, apraz-me comunicar que, fruto deste movimento, hoje (12), o Diário Oficial traz a substituição do delegado do Distrito de Humildes. O povo está de parabéns. Um delegado não pode ficar estacionado muito tempo em um mesmo lugar, sob pena de contrair vícios.”, comentou o parlamentar, sobre mudanças na segurança pública do distrito de Feira de Santana.

Confira o teor da nota

Bom seria se todos cumprissem o seu dever. O governador, adotando políticas públicas eficientes a se traduzirem em um melhor atendimento de saúde, em uma educação de qualidade e em segurança pública real. Os deputados, fazendo as leis e fiscalizando o Poder Executivo, bem assim, quando for o caso, sendo os porta-vozes do povo, denunciando as mazelas que acometem a população. Já o Poder Judiciário, cumprindo as atribuições constitucionais que lhe cabe. Ao povo, cumprir a obrigação de pagar os impostos.

Infelizmente, só o povo cumpre o seu papel, suportando uma carga tributária escorchante.

Os três poderes desmoralizados pela falta de ética e corrupção endêmica, que tomaram conta do país.

É necessário a população entender como fundamental a sua participação, quer protestando, quer denunciando diretamente ou através dos seus representantes, membros eleitos para as vagas do Poder Legislativo. Pois o poder dos deputados é de representação, para isto a Constituição Federal lhes confere e protege com a chamada imunidade parlamentar.

Assim ocorreu, recentemente, quando, por solicitação popular, denunciei a falta de segurança pública no distrito de Humildes, em Feira de Santana. As nossas denúncias tomaram corpo na mídia e a mobilização popular aumentou. No momento apraz-me comunicar que, fruto deste movimento, hoje o Diário Oficial traz a substituição do delegado de Humildes. O povo está de parabéns. Um delegado não pode ficar estacionado muito tempo em um mesmo lugar, sob pena de contrair vícios.

De igual modo, precisa acontecer com o coronel Ademário Xavier, comandante da Polícia Militar em Feira de Santana e região. Aqui ele está sem apresentar resultados positivos a diminuir a curva de violência da cidade princesa, ou das demais cidades da região, pois as populações clamam por um ambiente mais seguro para viver. Sem querer duvidar da capacidade técnica do militar, ao contrário disto, mas os contribuintes que pagam os nossos salários precisam de resultados traduzidos pela diminuição da violência. Enquanto isto, ocorre o inverso. Feira de Santana já ocupa a décima quinta posição entre as cidades mais violentas do mundo, com 375 homicídios em 2016, representando mais de um homicídio por dia. E aí, governador? E aí, coronel? Quantos homicídios, quantas tentativas de homicídios, quantos latrocínios, quantos estupros, quantos sequestros, quantos roubos, quantos furtos ainda teremos que suportar para as providências efetivas serem adotadas?

O povo, a sua saúde e a sua paz devem ser os objetivos, entretanto, fruto da incapacidade do Estado em cumprir o seu dever constitucional de oferecer segurança à sociedade, nós todos nos tornamos reféns do crime, do medo.

Não duvido da boa vontade do comandante Ademário Xavier, por isto acho que deveria ser dada nova oportunidade a ele em outra região, pois aqui o caso está sério.

Inclusive, quero lançar um desafio ao governador e ao coronel Ademário: abandonem os seus aparatos de segurança e venham dar um passeio de bicicleta nas zonas urbana ou rural das cidades da região para entenderem o que o povo está passando.

Senhor governador, a Assembleia Legislativa da Bahia tem dado a Vossa Excelência as ferramentas para bem administrar o Estado, aprovando todos os vossos projetos, inclusive um orçamento anual para a Secretaria de Segurança Pública de mais de 5 bilhões. Infelizmente, o Estado economizou deste orçamento, somente no ano passado, mais de 341 milhões, creio que por entender não precisar investir mais em segurança por estar satisfeito com o avanço do crime na Bahia. É o que penso, senhor governador, bem como parte do povo da Bahia. Encareço-lhe mudanças emergenciais na política de segurança pública em Feira de Santana e em toda a Bahia.

Queremos morar na Bahia que o senhor nos mostra através da propaganda do Estado.

Que Deus ilumine vossa excelência.

Targino Machado