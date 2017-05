Alunos de Economia UEFS têm trabalhos aprovados no maior encontro de saneamento das Américas

Os alunos Felipe Farias, Gleice Aguiar e Karine Veiga, estudantes de economia e pesquisadores do Grupo de Estudos em Recursos Hídricos e Saneamento (RHIOS) da Universidade Estadual de Feira de Santana, juntamente com a professora Dra. Telma Teixeira, líder do Grupo, obtiveram a aprovação de todos os trabalhos submetidos a avaliação no Congresso Abes/Fenasan 2017.

Já em sua 28a. Edição, o encontro caracteriza-se pela excelência técnica e mercadológica nas áreas de saneamento ambiental e meio ambiente sendo o maior já realizado nas américas, promovido pelas duas mais representativas entidades técnicas de saneamento do Brasil: a ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental) e a AESABESP (Associação dos Engenheiros da Sabesp).

A aprovação das submissões é resultado do trabalho de um grupo de estudos e leituras dirigidas iniciado em julho de 2016 e que resultaram na criação do RHIOS. A temática investigada centra-se na análise, diagnóstico e proposta de soluções para problemas socioeconômicos ligados a gestão de recursos hídricos e saneamento, com enfoque nos aspectos econômicos, permitindo assim a efetiva aplicação de conhecimentos apreendidos em sala de aula. As submissões e aprovações revelam também contribuições para as discussões em uma área de conhecimento que embora multidisciplinar tem conteúdo e abordagem pouco explorada entre economistas.

Os textos submetidos e aprovados foram: 1.”Saneamento Básico como Identidade Integradora da Região Metropolitana de Feira de Santana”; 2. “Saneamento Básico e Desenvolvimento Humano em Regiões Metropolitanas Nordestinas: uma dicotomia de indicadores?” e; 3. “Abastecimento de Água em Municípios Baianos com Tarifa Social: uma abordagem econômica acerca do uso racional”.