Alphaville Urbanismo investe R$ 50 milhões em Feira de Santana

Considerado um polo promissor na Bahia, com o 3º maior PIB do estado, superior a R$ 10 milhões, Feira de Santana tem atraído investidores devido a localização estratégica e aos perfis comercial, industrial e educacional. O setor imobiliário é outro segmento que está em ascensão. Prova disso é o investimento de R$ 50 milhões da Alphaville Urbanismo no município, o que movimentou a economia local e gerou diversos empregos diretos e indiretos.

Às margens da BR-116, no KM 430, a empresa construiu o primeiro bairro planejado de alto padrão de cidade, visando proporcionar conforto, segurança e contato com a natureza. “O Alphaville Feira de Santana é o único empreendimento da região 100% entregue e à disposição dos clientes que quiserem adquirir os últimos lotes”, afirma o gerente comercial Nordeste da Alphaville Urbanismo, André Nasi.

Com a construção do empreendimento, a população de Feira de Santana ainda foi contemplada com as contrapartidas da Alphaville. “Com o apoio da Prefeitura Municipal de Feira de Santana, demos continuidade à duplicação da Avenida Rio de Janeiro, visando facilitar o fluxo de carros dos moradores da região”, explica o representante da marca.

André Nasi ainda destaca que a Fundação Alphaville incentivou a criação de dois projetos sociais no município, que ajudam dezenas de famílias carentes da localidade. “Um tem como objetivo manter a atividade de piscicultura em tanques-rede durante o período de defeso, prática que beneficia mais de 20 famílias. Já o outro fomenta a horta escolar comunitária e sustentável, projeto que beneficiou em torno de 350 moradores da região e mais de 2.500 indiretamente”, detalha.

Alphaville Feira de Santana

O Alphaville Feira de Santana possui um terreno de 440.843 m², que reúne lotes residenciais e comerciais, além de mais de 100 mil m² de área verde. Os moradores terão à disposição um moderno clube privativo, com piscina adulta e infantil, quadra poliesportiva, quadra de tênis, campo de futebol society, playground, deck, estacionamento, salão de festas com bar, churrasqueira externa, espaço kids, fitness center e moderno sistema de segurança. Na Bahia, a Alphaville ainda está presente em Salvador, Camaçari, Litoral Norte e Vitória da Conquista.